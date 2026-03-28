Хотів зробити ДНК-тест: Ірина Білик зізналася, на кого схожий її син (фото)
Українська співачка Ірина Білик на своєму нещодавньому концерті згадала покійного колегу Кузьму Скрябіна, який загинув у ДТП 11 років тому.
Артистка зізналася, що її старший син Гліб більше схожий на Андрія Кузьменка, ніж на свого рідного батька. Відео з виступу шириться мережею.
Син Ірини Білик схожий на Кузьму
"Мій син схожий на Андрія більше, ніж на свого тата", — сказала співачка зі сцени перед тим, як виконати пісню "Мовчати".
За словами Ірини, колись Гліб навіть пропонував зробити тест ДНК, щоб переконатися, чи вони з Кузьмою раптом не родичі.
Первісток Ірини Білик носить довге волосся і має кучері. Тому образ юнака викликає асоціації з лідером гурту "Скрябін".
До того ж, Гліб також захоплюється музикою, вміє грати і на барабанах, і на гітарі. Первістка Ірина Білик народила від манекенника Андрія Оверчука. Наразі юнак уже повнолітній та мешкає в Іспанії.
В артистки також є менший син Табріз.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик підтримала директора "Палацу Україна" Сергія Пермана у сварці з Віктором Павліком.
- Українську співачку пограбували — інцидент стався у Мілані й став неприємним завершенням гастролей.
Крім того, знаменитість публічно згадала свого колишнього, військового та хореографа Дмитра Дікусара.