Хотів зробити ДНК-тест: Ірина Білик зізналася, на кого схожий її син (фото)

Українська співачка Ірина Білик на своєму нещодавньому концерті згадала покійного колегу Кузьму Скрябіна, який загинув у ДТП 11 років тому.

Артистка зізналася, що її старший син Гліб більше схожий на Андрія Кузьменка, ніж на свого рідного батька. Відео з виступу шириться мережею.

Син Ірини Білик схожий на Кузьму

"Мій син схожий на Андрія більше, ніж на свого тата", — сказала співачка зі сцени перед тим, як виконати пісню "Мовчати".

За словами Ірини, колись Гліб навіть пропонував зробити тест ДНК, щоб переконатися, чи вони з Кузьмою раптом не родичі.

Первісток Ірини Білик носить довге волосся і має кучері. Тому образ юнака викликає асоціації з лідером гурту "Скрябін".

Кузьма Скрябін Фото: Facebook

До того ж, Гліб також захоплюється музикою, вміє грати і на барабанах, і на гітарі. Первістка Ірина Білик народила від манекенника Андрія Оверчука. Наразі юнак уже повнолітній та мешкає в Іспанії.

В артистки також є менший син Табріз.

Ірина Білик із сином Глібом Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Білик підтримала директора "Палацу Україна" Сергія Пермана у сварці з Віктором Павліком.

Українську співачку пограбували — інцидент стався у Мілані й став неприємним завершенням гастролей.

Крім того, знаменитість публічно згадала свого колишнього, військового та хореографа Дмитра Дікусара.