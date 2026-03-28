Участница "Мисс Таиланд" потеряла зубы прямо на сцене (видео)
Во время конкурса красоты "Мисс Таиланд" участница Камолван Чанаго случайно стала звездой сети, когда ее зубные виниры выпали прямо на сцене.
Девушка быстро исправила ситуацию и продолжила, будто ничего и не произошло. Зрители начали аплодировать, сообщает Daily Mail.
В видео она спокойно поправляет зубы и продолжает двигаться, заслужив широкий восторг.
Организаторы "Мисс Таиланд" говорят, что такие моменты делают конкурс непредсказуемым, что привлекает внимание публики еще больше. К тому же, Камолван Чанаго сумела превратить конфуз в демонстрацию своей харизмы и внутренней силы.
Этот момент мгновенно распространился в сети — зрители аплодировали модели за ее самообладание.
Поскольку церемония коронации запланирована на субботу, 28 марта, общественная поддержка свидетельствует о том, что Камолван Чанаго может с высокой вероятностью получить корону.
