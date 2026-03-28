Учасниця "Міс Таїланд" згубила зуби просто на сцені (відео)

Під час конкурсу краси "Міс Таїланд" учасниця Камолван Чанаго випадково стала зіркою мережі, коли її зубні вініри випали прямо на сцені.

Дівчина швидко виправила ситуацію і продовжила, ніби нічого й не сталося. Глядачі почали аплодувати, повідомляє Daily Mail.

"Міс Таїланд" згубила щелепу на сцені

У відео вона спокійно поправляє зуби та продовжує рухатися, заслуживши широке захоплення.

Організатори "Міс Таїланд" кажуть, що такі моменти роблять конкурс непередбачуваним, що привертає увагу публіки ще більше. До того ж, Камолван Чанаго зуміла перетворити конфуз на демонстрацію своєї харизми та внутрішньої сили.

Цей момент миттєво поширився в мережі — глядачі аплодували моделі за її самовладання.

Камолван Чанаго

Оскільки церемонія коронації запланована на суботу, 28 березня, громадська підтримка свідчить про те, що Камолван Чанаго може з високою ймовірністю отримати корону.

