Мужа Маши Ефросининой заметили в ОАЭ с Зеленским: подробности и фото

Мужа популярной телеведущей и общественного деятеля Маши Ефросининой заметили в Объединенных Арабских Эмиратах. Офицер ВСУ Тимур Хромаев был на встрече военных с президентом Владимиром Зеленским.

Среди украинских военных и экспертов, с которыми во время рабочего визита в ОАЭ встречался Владимир Зеленский, был муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев. Об этом сообщает ТСН.

На видео, которое 28 марта опубликовал глава государства, видно, как он приветствует мужчину рукопожатием.

Тимур Хромаев и Владимир Зеленский в ОАЭ

Вместе с другими специалистами Хромаев уже несколько недель работает за рубежом, делясь с партнерами страны опытом в сфере безопасности. Команда имеет первые результаты.

"Уже несколько недель здесь работают украинцы, чтобы оказать помощь в защите жизней. Встретились с представителями этой нашей команды и обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах и некоторые предложения", — отмечал Владимир Зеленский в своем сообщении.

Также он поблагодарил военных за службу и за уважение, которое чувствуется к Украине в регионе.

Тимур Хромаев: что о нем известно

Тимур Хромаев

Хромаев на войне еще с начала полномасштабного вторжения, начав службу в 112 бригаде Киевской теробороны.

До военной службы мужчина был бизнесменом, партнером инвестиционной компании "Арта". С 2015 по 2021 год был председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Тимур Хромаев и Маша Ефросинина

В браке с Ефросининой воспитывает дочь Нану, которая родилась в 2004-м, и сына Александра 2014-го года рождения.

Общение Тимура Хромаева и Маши Ефросининой по видеосвязи

Ефросинина рассказывала, что ее муж является майором ВСУ, заместителем командира 12-ого отдельного Центра специального назначения. Летом 2024 года военный получил "Серебряный крест" от Главкома Александра Сырского.

Награда Тимура Хромаева

Волонтер Сергей Притула рассказывал, что Тимур Хромаев был непосредственно приобщен к разработке чрезвычайно сложной технической системы в рамках проекта "антишахед". Именно он помог с продвижением проекта представителям различных родов войск.

Напомним, в 2024 году Маша Ефросинина признавалась, как тяжело переживает разлуку с Тимуром Хромаевым, который ушел защищать Украину.

В 2025 году Ефросинина рассказывала, что видит мужа нечасто, но эти встречи особенные. Ведущая также призналась, что иногда ездит к Тимуру на передовую.