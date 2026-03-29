Чоловіка Маші Єфросиніної помітили в ОАЕ с Зеленським: подробиці та фото

Чоловіка популярної телеведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної помітили в Об'єднаних Арабських Еміратах. Офіцер ЗСУ Тимур Хромаєв був на зустрічі військових із президентом Володимиром Зеленським.

На відео, яке 28 березня опублікував глава держави, видно, як він вітається з чоловіком рукостисканням.

Тимур Хромаєв та Володимир Зеленський в ОАЕ Фото: скріншот

Разом із іншими фахівцями Хромаєв вже кілька тижнів працює за кордоном, ділячись з партнерами країни досвідом у сфері безпеки. Команда має перші результати.

"Уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів. Зустрілися із представниками цієї нашої команди й обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції", — зазначав Володимир Зеленський у своєму дописі.

Також він подякував військовим за службу й за повагу, яка відчувається до України в регіоні.

Тимур Хромаєв: що про нього відомо

Тимур Хромаєв Фото: з відкритих джерел

Хромаєв на війні ще з початку повномасштабного вторгнення, розпочавши службу у 112 бригаді Київської тероборони.

До військової служби чоловік був бізнесменом, партнером інвестиційної компанії "Арта". З 2015 по 2021 рік був головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Тимур Хромаєв та Маша Єфросиніна Фото: Фото з відкритих джерел

У шлюбі з Єфросиніною виховує доньку Нану, яка народилася у 2004-му, та сина Олександра 2014-го року народження.

Спіокування Тимура Хромаєва та Маші Єфросиніної через відеозв'язок Фото: фото з відкритих джерел

Єфросиніна розповідала, що її чоловік є майором ЗСУ, заступником командира 12-ого окремого Центру спеціального призначення. Влітку 2024 року військовий отримав "Срібний хрест" від Головкома Олександра Сирського.

Нагорода Тимура Хромаєва Фото: Фото з відкритих джерел

Волонтер Сергій Притула розповідав, що Тимур Хромаєв був безпосередньо долучений до розробки надзвичайно складної технічної системи в межах проєкту "антишахед". Саме він допоміг з просуванням проєкту представникам різних родів військ.

Нагадаємо, у 2024 році Маша Єфросиніна зізнавалася, як важко переживає розлуку з Тимуром Хромаєвим, який пішов захищати Україну.

У 2025 році Єфросиніна розповідала, що бачить чоловіка нечасто, але ці зустрічі особливі. Ведуча також зізналася, що інколи їздить до Тимура на передову.