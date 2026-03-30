Это вам не дома: женщина показала, чем кормят детей в испанской школе (фото)

Американка, которая переехала в Севилью (Испания) и устроилась учительницей в местную школу, где сняла видео о школьных обедах. Эта история поразила немало людей.

Эдди Блейкни переехала в Севилью почти два года назад. Она бросила офисную работу и стала ассистенткой учителя английского языка в местной начальной школе. О своем решении женщина не жалеет — и одна из причин кроется прямо в школьной столовой.

Меню в школе

"У нас в Огайо были спагетти, пицца, сэндвичи и изредка какой-то салат. Здесь совсем другое", — говорит Эдди. По словам американки, ее сразу поразило разнообразие блюд: есть вареные овощи и свежий салат, часто подают белую рыбу.

Чтобы показать, как это выглядит на практике, она сняла недельный обзор школьных обедов и выложила его в TikTok. В меню — маринованная свиная вырезка, куриное филе, домашние фрикадельки, — все приготовленное на оливковом масле. На десерт — фрукты или йогурт.

Больше времени на обед

На обед в школе отводят полтора часа: дети сами решают, сколько есть, а сколько времени гулять. "Никто никуда не спешит. И это действительно имеет значение", — говорит Эдди.

Она работает в частной школе, но, по ее наблюдениям, такая система питания типична для испанских школ. По ее мнению, американцы должны многое перенять от европейского подхода: больше свежих продуктов, меньше переработанной пищи.

Эдди — не первая, кто обращает внимание на эту разницу. Ранее похожие сравнения делали и другие блогеры.

