Очень смешно: учитель сравнил школьные обеды детей из США и Южной Кореи (фото)

Американский учитель, который более 15 лет работает в Южной Корее, рассказал о кардинальных различиях между школьным питанием в двух странах. Это спровоцировало оживленную дискуссию о качестве детского питания в школах.

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Своим опытом он поделился на одном из тематических форумов в Reddit.

Уильям Пачеко, учитель начальных классов из школы Кейсунг в Тэгу (США), опубликовал в социальных сетях сравнение школьных обедов США и Южной Кореи. Американец был поражен качеством корейского школьного питания. "Еда свежее и натуральнее. Ученики получают больше пищи. Они действительно хотят есть эти блюда", — вспоминает Пачеко.

Он описывает свои школьные обеды как тюремную еду: "Мне приходилось иметь дело с молоком в пакетах и едой сомнительного качества. В некоторые дни это было даже гротескно. Дети выбрасывали обеды, ведь они были несъедобными".

Как кормят детей в Южной Корее

В корейской школе ситуация кардинально другая. "С нетерпением жду трапезу. Меню достаточно разнообразное, чтобы не надоедало. Например, однажды подавали хвосты омаров", — делится опытом Пачеко.

Школьное питание Фото: Reddit

Ключевое отличие учитель видит в подходе к приготовлению.

"Для приготовления пищи в Корее нужно гораздо больше внимания и подготовки. Блюда сбалансированы и приготовлены из свежих ингредиентов. У детей разнообразный рацион — это рецепты из разных стран мира. Речь идет не о том, чтобы бросить упакованную еду на поднос", — отмечает педагог и подчеркивает, что большинство корейских школьных обедов являются бесплатными, в отличие от США.

"Сравнивать — это просто смешно", — написал один из участников обсуждения на форуме в Reddit.

Скептицизм в отношении опыта США

Педагог остается скептическим относительно состояния американского школьного питания: "Штаты могут повысить стандарты. Сейчас компании находят самый дешевый способ насытить пищу искусственными питательными веществами".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Доцент школы журналистики и медиа при Университете штата Теннесси (США) Мэтью Питман предложил студентам необычный выбор: либо исполнить 15-секундный танец перед всем классом, либо написать статью на 15 тысяч слов.

В медиа также появлялась информация о Джорджии Роджерс — учительнице начальной школы, которую уволили после того, как она учила девятилетних учеников танцам для TikTok, несмотря на возрастные ограничения платформы, запрещающей пользование детям до 13 лет.

Кроме того, 49-летний учитель химии из американской Атланты Кевин Лисл рассказал, что на самом деле запоминается педагогам на всю жизнь. Это не оценки учеников, а их доброта друг к другу.