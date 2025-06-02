Дуже смішно: вчитель порівняв шкільні обіди дітей з США та Південної Кореї (фото)

Американський вчитель, який понад 15 років працює в Південній Кореї, розповів про кардинальні відмінності між шкільним харчуванням у двох країнах. Це спровокувало жваву дискусію про якість дитячого харчування у школах.

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Своїм досвідом він поділився на одному з тематичних форумів на Reddit.

Вільям Пачеко, вчитель початкових класів зі школи Кейсунг у Тегу (США), опублікував в соціальних мережах порівняння шкільних обідів США та Південної Кореї. Американець був вражений якістю корейського шкільного харчування. "Їжа свіжіша та натуральніша. Учні отримують більше їжі. Вони дійсно хочуть їсти ці страви", — згадує Пачеко

Він описує свої шкільні обіди як тюремну їжу: "Мені доводилося мати справу з молоком у пакетах та наїдками сумнівної якості. У деякі дні це було навіть гротескно. Діти викидали обіди, адже вони були неїстівними".

Як годують дітей в Південній Кореї

У корейській школі ситуація кардинально інша. "З нетерпінням чекаю на трапезу. Меню досить різноманітне, щоб не набридало. Наприклад, одного разу подавали хвости омарів", — ділиться досвідом Пачеко.

Шкільне харчування Фото: Reddit

Ключову відмінність вчитель бачить у підході до приготування.

"Для приготування їжі у Кореї потрібно набагато більше уваги та підготовки. Страви збалансовані й приготовані зі свіжих інгредієнтів. Діти мають різноманітний раціон — це рецепти з різних країн світу. Йдеться не про те, щоб кинути запаковану їжу на тацю", — зазначає педагог й додає, що більшість корейських шкільних обідів є безплатними, на відміну від США.

"Порівнювати — це просто смішно", — написав один з учасників обговорення на форумі в Reddit.

Скептицизм щодо досвіду США

Педагог залишається скептичним щодо стану американського шкільного харчування: "Штати можуть підвищити стандарти. Наразі компанії знаходять найдешевший спосіб наситити їжу штучними поживними речовинами".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Доцент школи журналістики та медіа при Університеті штату Теннессі (США) Метью Пітман запропонував студентам незвичний вибір: або виконати 15-секундний танець перед усім класом, або написати статтю на 15 тисяч слів.

У медіа також з'являлася інформація про Джорджію Роджерс — вчительку початкової школи, яку звільнили після того, як вона навчала дев’ятирічних учнів танцям для TikTok, попри вікові обмеження платформи, що забороняє користування дітям до 13 років.

Крім того, 49-річний учитель хімії з американської Атланти Кевін Лісл розповів, що насправді запам'ятовується педагогам на все життя. Це не оцінки учнів, а їхня доброта один до одного.