Це вам не вдома: жінка показала, чим годують дітей в іспанській школі (фото)

Американка, яка переїхала до Севільї, Іспанія, та влаштувалася вчителькою в місцеву школу, де зняла відео про шкільні обіди. Ця історія вразила чимало людей.

Едді Блейкні переїхала до Севільї майже два роки тому. Вона покинула офісну роботу і стала асистенткою вчителя англійської мови в місцевій початковій школі. Про своє рішення жінка не шкодує — і одна з причин криється прямо в шкільній їдальні.

Меню в школі

"У нас в Огайо були спагеті, піца, сендвічі й зрідка якийсь салат. Тут зовсім інше", — каже Едді. За словами американки, її відразу вразило розмаїття страв: є варені овочі й свіжий салат, часто подають білу рибу.

Шкільне меню в Іспанії Фото: TikTok

Щоб показати, як це виглядає на практиці, вона зняла тижневий огляд шкільних обідів і виклала його у TikTok. У меню — маринована свиняча вирізка, куряче філе, домашні фрикадельки, -все приготовлене на оливковій олії. На десерт — фрукти або йогурт.

Більше часу на обід

На обід у школі відводять півтори години: діти самі вирішують, скільки їсти, а скільки часу гуляти. "Ніхто нікуди не поспішає. І це справді має значення", — каже Едді.

Вона працює в приватній школі, але, за її спостереженнями, така система харчування типова для іспанських шкіл. На її думку, американці мають багато чого перейняти від європейського підходу: більше свіжих продуктів, менше переробленої їжі.

В Іспанії ретельно підходять до планування меню Фото: TikTok

Едді — не перша, хто звертає увагу на цю різницю. Раніше схожі порівняння робили й інші блогери.

Дівчинка, яку звуть Ангеліна, протягом тижня записувала на камеру телефона типовий обід в їдальні своєї школи. Попри реформу, меню залишається досить простим: переважно каші та овочі, інколи фрукти, серед напоїв — чай.

Американський вчитель, який понад 15 років працює в Південній Кореї, розповів про кардинальні відмінності між шкільним харчуванням у двох країнах. Це спровокувало жваву дискусію про якість дитячого харчування у школах.

Окрім того, ми писали про екологічну журналістку і мандрівницю Таню Гендель, яка полюбляє ділитися своїм досвідом, зокрема, як заощадити бюджетному туристу. Фокус розпитав Таню, чи справді у Європі можна харчуватися за 4-5 євро в тиждень, чому місцеві не опалюють будинки навіть взимку і ходять вдома взуті.