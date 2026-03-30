Языковой скандал из-за перезапуска "Орел и Решка": что говорят блогеры, звезды и создатели шоу (фото)
Перезапуск тревел-шоу "Орел и Решка" еще до премьеры оказался в центре громкого скандала. Причиной возмущения стала как новая концепция, так и использование русского языка в коммуникации проекта.
Новый формат анонсировала генеральный продюсер и соавтор шоу Нателла Крапивина, представив "Орел и Решка. По блату". По замыслу, любой желающий может стать ведущим, заплатив 100 тысяч евро. Впрочем, больше всего критики вызвала языковая политика.
В Instagram-аккаунте начали появляться отрывки старых русскоязычных выпусков с Андреем Бедняковым, Антоном Птушкиным и Лесей Никитюк, а сама страница ведется на русском языке. Это вызвало волну возмущения среди пользователей и публичных лиц. Фокус рассказывает о скандале вокруг шоу "Орел и Решка".
Мандзюк об "Орел и Решка"
Блогер Елена Мандзюк резко высказалась по ситуации, отметив, что использование русского языка во время войны неприемлемо. Она также предположила, что авторы сознательно проверяют реакцию украинцев.
"Самое интересное — то, что они не извиняются. Ждут, смотрят, тестируют: проглотят это украинцы или нет. И вопрос уже не к ним, а к нам! Сколько раз мы будем это игнорировать? Сколько раз скажем, что не ко времени и какая разница?" — подчеркнула она.
Отдельно блогерша обратилась к продюсеру: "Перестаньте тянуть московитое л**но в Украину!"
Реакция бывшего ведущего
Бывший ведущий проекта Андрей Бедняков заявил, что не имеет никакого отношения к странице и ее наполнению.
"По контракту все видео принадлежат продюсерам шоу. И поэтому они могут использовать видео с моим участием. Моя страница полностью на украинском языке. Это мой выбор. Отвечать за выбор других людей я не могу. Искренне ваш, украиноязычный мариуполец", — подчеркнул он.
Реакция ветерана
Ветеран войны и участник "Холостяка" Александр Терен также осудил перезапуск, заявив, что авторы демонстрируют себя как "латентные ждуны русского мира".
Что говорит соучредитель
Свою позицию высказал и соучредитель проекта Евгений Синельников. Он пояснил, что еще с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, вышел из состава соучредителей компании TeenSpirit, которая владеет правами на шоу, и сейчас не имеет никакого влияния на ее редакционную политику.
По его словам, "Орел и Решка" была важной частью профессионального пути, однако этот этап для него давно завершен. Также он добавил, что сейчас сосредоточен на создании контента об украинских производителях, развитии крафтовых брендов и поддержке людей, которые работают ради Украины и ее независимости, и подчеркнул, что хотел еще раз это проговорить, хотя аудитория и так это знает.
Продюсер посоветовала использовать переводчик
Сама Крапивина, комментируя ситуацию, посоветовала Мандзюк пользоваться функцией перевода: "Этот продукт никакого отношения к вам не имеет, он для людей с хорошим вкусом. И кстати, все выпуски просто на языке оригинала. Перевод доступен в настройках".
В частности, певца Otoy Крапивина обвинила в желании получить "кликбейт". Артист писал, что последние события, которые касаются шоу — это "абсолютное дно".
