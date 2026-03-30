Мовний скандал через перезапуск "Орел і Решка": що кажуть блогери, зірки та творці шоу (фото)

Перезапуск тревел-шоу "Орел і Решка" ще до прем’єри опинився в центрі гучного скандалу. Причиною обурення стала як нова концепція, так і використання російської мови в комунікації проєкту.

Новий формат анонсувала генеральна продюсерка та співавторка шоу Нателла Крапівіна, представивши "Орел і Решка. По блату". За задумом, будь-хто охочий може стати ведучим, заплативши 100 тисяч євро. Втім, найбільше критики викликала мовна політика.

В Instagram-акаунті почали з’являтися уривки старих російськомовних випусків із Андрієм Бєдняковим, Антоном Птушкіним та Лесею Нікітюк, а сама сторінка ведеться російською мовою. Це спричинило хвилю обурення серед користувачів і публічних осіб. Фокус розповідає про скандал навколо шоу "Орел і Решка".

Мандзюк про "Орел і Решка"

Блогерка Олена Мандзюк різко висловилася щодо ситуації, наголосивши, що використання російської мови під час війни є неприйнятним. Вона також припустила, що автори свідомо перевіряють реакцію українців.

Відео дня

"Найцікавіше — те, що вони не вибачаються. Чекають, дивляться, тестують: проковтнуть це українці чи ні. І питання вже не до них, а до нас! Скільки разів ми будемо це ігнорувати? Скільки разів скажемо, що не на часі і яка різниця?" — наголосила вона.

Окремо блогерка звернулася до продюсерки: "Перестаньте тягнути московите л**но в Україну!"

Олена Мандзюк про "Орел і Решка" Фото: Threads

Реакція колишнього ведучого

Колишній ведучий проєкту Андрій Бєдняков заявив, що не має жодного стосунку до сторінки та її наповнення.

"За контрактом всі відео належать продюсерам шоу. І тому вони можуть використовувати відео з моєю участю. Моя сторінка повністю українською. Це мій вибір. Відповідати за вибір інших людей я не можу. Щиро ваш, україномовний маріуполець", — підкреслив він.

Андрій Бедняков про "Орел і Решка" Фото: Threads

Реакція ветерана

Ветеран війни та учасник "Холостяка" Олександр Терен також засудив перезапуск, заявивши, що автори демонструють себе як "латентні ждуни руского міра".

Що каже співзасновник

Свою позицію висловив і співзасновник проєкту Євген Синельников. Він пояснив, що ще з 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, вийшов зі складу співзасновників компанії TeenSpirit, яка володіє правами на шоу, і нині не має жодного впливу на її редакційну політику.

За його словами, "Орел і Решка" була важливою частиною професійного шляху, однак цей етап для нього давно завершений. Також він додав, що нині зосереджений на створенні контенту про українських виробників, розвитку крафтових брендів і підтримці людей, які працюють заради України та її незалежності, і підкреслив, що хотів ще раз це проговорити, хоча аудиторія й так це знає.

Євген Синельников про "Орел і Решка" Фото: Threads

Продюсерка порадила використовувати перекладач

Сама Крапівіна, коментуючи ситуацію, порадила Мандзюк користуватися функцією перекладу: "Цей продукт ніякого відношення до вас немає, він для людей з гарним смаком. І до речі, усі випуски просто мовою оригіналу. Переклад доступний в налаштуваннях".

Нателла Крапівіна про "Орел і Решка" Фото: Threads

Зокрема, співака Otoy Крапівіна звинуватила в бажанні отримати "клікбейт". Артист писав, що останні події, які стосуються шоу — це "абсолютне дно".

