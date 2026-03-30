"Как будто изнасиловала вся страна": Тополя снова заговорила о слиянии частных видео

Известная украинская певица Елена Тополя снова заговорила о недавнем скандале с обнародованием ее видео деликатного характера.

В разговоре с блогером Николасам Кармой, который расспрашивает известных людей, сколько стоит их образ, Елена Тополя прокомментировала скандальную историю с шантажом. Артистка говорит, что обнародование ее частных видео принесло немало боли.

Комментарий Елены Тополи

"Я скажу прямо. Это было ощущение, что тебя изнасиловала вся страна. Было пару моментов... Знаешь, таких очень нехороших мыслей. Но я понимаю, если это случилось со мной, я должна иметь силы. Надо стоять за себя. Тем более, если за спиной трое детей", — рассказала она.

Певица говорит, что ни к кому не лезла в личную жизнь, а если кому-то нравится там рыскать, то это личное дело каждого.

"Они (шантажисты — Ред.) очень давили на детей. Вот такая мама троих детей. Ну, давай — покажи, знаешь... Это не дошло до детей и даже если дойдет, то дойдет правильно. Правда дойдет и только правда", — подытожила она.

Комплименты от Кармы

Блогер, в свою очередь, заявил, что гордится ее стойкостью: "Хочу, чтобы ты знала — я горжусь тобой, женщина. Возможно, ты в с*ке имела мое гордость, но я горжусь тобой. Все то, что ты пережила, прошла... То, как ты поднялась, выровнялась и пошла жить жизнь и вдохновила миллионов украинцев не бояться".

Тарас и Елена Тополя с детьми Фото: Instagram

В выпуске Тополя рассказала, что на ней черный комбинезон за 300 долларов, "плащ от тети Вали", обувь, приобретенная специально для выступления на Евровидении, а также темные очки за 450 грн.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена рассказала, что познакомилась с ухажером 10 декабря и это получилось внезапно. Парень сказал, что поцарапал ее авто, которое было припарковано возле студии, а потом сделал вид, что ее не узнал.

Ее бывший муж Тарас Тополя выразил публичную поддержку и подчеркнул, что никто не имеет права на незаконные действия — слежку, скрытую съемку или шантаж ради выгоды или заработка, тем более если это вредит жизни их детей.

К словам поддержки Елены Тополи также присоединились Тина Кароль, Оля Цибульская и Рамина Эсхакзай.