"Наче зґвалтувала вся країна": Тополя знову заговорила про злиття приватних відео

Відома українська співачка Олена Тополя знову заговорила про нещодавній скандал із оприлюдненням її відео делікатного характеру.

У розмові із блогером Ніколасам Кармою, який розпитує відомих людей, скільки коштує їхній образ, Олена Тополя прокоментувала скандальну історію з шантажем. Артистка каже, що оприлюднення її приватних відео принесло чимало болю.

Коментар Олени Тополі

"Я скажу прямо. Це було відчуття, що тебе зґвалтувала вся країна. Було пару моментів… Знаєш, таких дуже нехороших думок. Але я розумію, якщо це сталося зі мною, я маю мати сили. Треба стояти за себе. Тим більше, якщо за спиною троє дітей", — розповіла вона.

Співачка каже, що ні до кого не лізла в особисте життя, а якщо комусь подобається там нишпорити, то це особиста справа кожного.

"Вони (шантажисти — Ред.) дуже тиснули на дітей. Отака мама трьох дітей. Ну, давай — покажи, знаєш… Це не дійшло до дітей і навіть якщо дійде, то дійде правильно. Правда дійде і тільки правда", — підсумувала вона.

Компліменти від Карми

Блогер, своєю чергою, заявив, що пишається її стійкістю: "Хочу, щоб ти знала — я пишаюся тобою, жінко. Можливо, ти в с*ці мала моє пишання, але я пишаюся тобою. Все те, що ти пережила, пройшла… Те, як ти піднялася, вирівнялася і пішла жити життя і надихнула мільйонів українців не боятися".

Тарас і Олена Тополя з дітьми Фото: Instagram

У випуску Тополя розповіла, що на ній чорний комбінезон за 300 доларів, "плащ від тьоті Валі", взуття, придбане спеціально для виступу на Євробаченні, а також темні окуляри за 450 грн.

Олена розповіла, що познайомилась із залицяльником 10 грудня і це вийшло раптово. Хлопець сказав, що подряпав її авто, що було припарковане біля студії, а потім удав, що її не упізнав.

Її колишній чоловік Тарас Тополя висловив публічну підтримку та наголосив, що ніхто не має права на незаконні дії — стеження, приховану зйомку чи шантаж заради вигоди або заробітку, тим більше якщо це шкодить життю їхніх дітей.

До слів підтримки Олени Тополі також долучилися Тіна Кароль, Оля Цибульська та Раміна Есхакзай.