Ирину Билык перепутали с другой известной певицей: она забавно вышла из ситуации

Украинская певица Ирина Билык поделилась забавным случаем с отдыха, который быстро покорил соцсети. Артистку перепутали с ее коллегой, но она решила подыграть ситуации и сделала это с юмором.

Во время поездки в Сходницу к певице подошла женщина, которая ошибочно приняла ее за Оксану Билозир. Оказалось, что поклонница праздновала именины и захотела поделиться своей любовью к песне "Україночка", даже спев ее прямо на камеру. Соответствующее видео Ирина Билык опубликовала в TikTok.

"Наша именинница встречает Оксану Билозир — любит все мои песни", — пошутила на камеру Ирина Билык.

Артистка не стала исправлять женщину и вместе с ней исполнила песню, после чего тепло обняла свою случайную собеседницу.

"Оксана Билозир — как не знать ваши песни?! Вы оскорбляете нас. Искренне люблю вашу песню", — заявила фанатка.

Відео дня

Реакции людей

В сети пользователи оценили такую реакцию певицы, отметив ее тактичность и чувство юмора.

"Билык с прекрасным чувством юмора";

"Ирина Билык очень приятная и простая, достойно вышла из ситуации, не обидев женщины";

"В этом и заключается профессионализм, а главное человечность и огромное чувство юмора".

Кто такая Оксана Билозир

Оксана Билозир — известная украинская певица, народная артистка Украины (1994), общественный и политический деятель. Была министром культуры (2005) и депутатом четырех созывов Верховной Рады. Активно занимается волонтерством и благотворительными концертами для ВСУ.

Певица Оксана Билозир

