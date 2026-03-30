Ірину Білик переплутали з іншою відомою співачкою: вона кумедно вийшла з ситуації

Українська співачка Ірина Білик поділилася кумедним випадком із відпочинку, який швидко підкорив соцмережі. Артистку переплутали з її колегою, але вона вирішила підіграти ситуації й зробила це з гумором.

Під час поїздки до Східниці до співачки підійшла жінка, яка помилково прийняла її за Оксану Білозір. Виявилося, що прихильниця святкувала іменини та захотіла поділитися своєю любов’ю до пісні "Україночка", навіть заспівавши її просто на камеру. Відповідне відео Ірина Білик опублікувала в TikTok.

"Наша іменинниця зустрічає Оксану Білозір — любить усі мої пісні", — пожартувала на камеру Ірина Білик.

Артистка не стала виправляти жінку й разом із нею виконала пісню, після чого тепло обійняла свою випадкову співрозмовницю.

"Оксана Білозір — як не знати ваші пісні?! Ви ображаєте нас. Щиро люблю вашу пісню", — заявила фанатка.

Відео дня

Реакції людей

У мережі користувачі оцінили таку реакцію співачки, відзначивши її тактовність і почуття гумору.

"Білик з чудовим почуття гумору";

"Ірина Білик дуже приємна і проста, достойно вийшла з ситуації, не образивши жінки";

"У цьому і полягає професіоналізм, а головне людяність і величезне почуття гумору".

Хто така Оксана Білозір

Оксана Білозір — відома українська співачка, народна артистка України (1994), громадська та політична діячка. Була міністеркою культури (2005) та депутаткою чотирьох скликань Верховної Ради. Активно займається волонтерством та благодійними концертами для ЗСУ.

Співачка Оксана Білозір Фото: Instagram

