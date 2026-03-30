Этот психологический триллер о маньяке получил 5 "Оскаров"

Шедевр Джонатана Демми входит в топ 30 списка 250 лучших фильмов по версии IMDb. Несмотря на то, что лента вышла в 1991 году, она до сих пор вызывает восторг у зрителей.

Если вы еще не смотрели этот фильм, то время пришло. Психологический триллер "Молчание ягнят" (1991), снятый режиссером Джонатаном Демми, получил аж 5 премий "Оскар" в главных номинациях на 64-й церемонии, состоявшейся 30 марта 1992 года. Это случается крайне редко и свидетельствует лишь об одном — перед нами настоящий шедевр в истории кино.

О сюжете

Молодая стажерка Кларис Старлинг из ФБР расследует дело серийного убийцы Буффала Билла. Она идет в тюрьму, чтобы узнать больше информации у психиатра-каннибала Ганнибала Лектора. Тот соглашается сотрудничать только в обмен на личные тайны Кларис, которые мучают ее всю жизнь.

Трейлер фильма "Молчание ягнят" (1991)

Главные роли в фильме исполнили Джоди Фостер (агент ФБР Клариса Старлинг) и Энтони Хопкинс (серийный убийца, доктор Ганнибал Лектер).

Рекорд "Оскара"

Эта картина стала третьей в истории, завоевав "Оскары" в пяти самых престижных номинациях, что ранее удалось лишь "Одной счастливой ночью" (1934) и "Пролетая над гнездом кукушки" (1975). Со времени выхода на экраны "Молчания ягнят" такое не удавалось больше ни одному фильму.

"Молчание ягнят" раскрывает особую взаимосвязь жертвы и преступника, значение травмы и боли, которые не позволяют человеку двигаться дальше, а также открывает новые (на то время) измерения психологического воздействия на зрителя.

Триумф Хопкинса

В фильме Энтони Хопкинс почти не моргает, поддерживая непрерывный визуальный контакт. И часто смотрит прямо в камеру, что вызывает страх и дискомфорт у зрителя. Трудно поверить: актер был на экране всего 16 минут, но эта роль стала знаковой в его карьере. Заслуженный "Оскар" за лучшую мужскую роль!

В фильме Энтони Хопкинс почти не моргает Фото: IMDB

Фильм входит в первую топ 30 в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

