Цей психологічний трилер про маніяка здобув 5 "Оскарів"

Шедевр Джонатана Деммі входить до топ 30 списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Попри те, що стрічка вийшла в 1991 році, вона досі викликає захват у глядачів.

Якщо ви ще не дивилися цей фільм, то час настав. Психологічний трилер "Мовчання ягнят" (1991), знятий режисером Джонатаном Деммі, здобув аж 5 премій "Оскар" у головних номінаціях на 64-й церемонії, що відбулась 30 березня 1992 року. Це трапляється вкрай рідко й свідчить лише про одне — перед нами справжній шедевр в історії кіно.

Про сюжет

Молода стажерка Кларіс Старлінг з ФБР розслідує справу серійного вбивці Буффала Білла. Вона йде у в’язницю, щоб дізнатися більше інформації у психіатра-канібала Ганнібала Лектора. Той погоджується співпрацювати лиши в обмін на особисті таємниці Кларіс, які мучать її все життя.

Трейлер фільму "Мовчання ягнят" (1991)

Головні ролі у фільмі виконали Джоді Фостер (агентка ФБР Клариса Старлінг) і Ентоні Гопкінс (серійний вбивця, доктор Ганнібал Лектер).

Рекорд "Оскара"

Ця картина стала третьою в історії, завоювавши "Оскари" в п'яти найпрестижніших номінаціях, що раніше вдалося лише "Однієї щасливої ночі" (1934) та "Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975). З часу виходу на екрани "Мовчання ягнят" таке не вдавалося більше жодному фільму.

"Мовчання ягнят" розкриває особливий взаємозв’язок жертви та злочинця, значення травми та болю, які не дозволяють людині рухатися далі, а також відкриває нові (на той час) виміри психологічного впливу на глядача.

Тріумф Гопкінса

У фільмі Ентоні Гопкінс майже не моргає, підтримуючи безперервний візуальний контакт. І часто дивиться просто в камеру, що викликає страх та дискомфорт у глядача. Важко повірити: актор був на екрані всього 16 хвилин, але ця роль стала знаковою в його кар’єрі. Заслужений "Оскар" за найкращу чоловічу роль!

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

5 найкращих детективних серіалів, щоб на вечір забути про все. Глядачам пропонують розібратися не у тому, хто наважився на вбивство, а чому він чи вона це зробили.

5 найкращих фільмів жахів для перегляду на Геловін. Перегляньте бодай один фільм зі списку, щоб переконатися у цьому.

Квітень у кіно обіцяє бути насиченим і різноплановим. Індустрія підготувала щонайменше два гучні релізи, які мають усі шанси оживити прокат.