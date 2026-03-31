Француз рассказал, что шокирован Украиной: "Мы думаем, вы отстаете, а вы все — гении"

Блогер Хелен (@helene.lakusta в Instagram) поделилась видео, в котором задала своему парню Джо из Франции простой, но очень интересный вопрос: что его больше всего удивило в Украине?

О том, что шокировало француза в Украине — детальнее в материале Фокуса.

Что поразило француза в Украине

"Мне нравится еда — это несомненно. Также обслуживание в ресторанах, вы все — гении. Доброта людей в целом, но за исключением бабушек, которые обгоняют в супермаркете, не говоря ничего. И также качество ваших технологий: потрясти телефон для отправки денег, почтоматы... Это просто нереально. В частности, одежда украинских брендов", — поделился Джо.

Хелен, Джо и их дочь Фото: Instagram

Французы думают, что Украина — отсталая страна

Но еще интереснее был его ответ на вопрос о стереотипах относительно Украины до поездки.

"Будучи из Франции, из Центральной Европы, мы часто думаем, что такие страны как Грузия, Армения, Молдова, Украина — это все одно и то же. И что эти страны отсталые, бедные, опасные, а люди холодные и неприветливые. Но это неправда. На самом деле Украина даже более развита, чем Франция во многих аспектах", — отметил европеец.

