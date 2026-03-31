Француз розповів, що шокований Україною: "Ми думаємо, ви відстаєте, а ви всі – генії"

Блогерка Хелен (@helene.lakusta в Instagram) поділилася відео, у якому поставила своєму хлопцю Джо з Франції просте, але дуже цікаве запитання: що його найбільше здивувало в Україні?

Відповідь хлопця з Франції виявилася максимально щирою і навіть трохи неочікуваною. Про те, що шокувало француза в Україні — детальніше в матеріалі Фокусу.

Що вразило француза в Україні

"Мені подобається їжа — це безсумнівно. Також обслуговування в ресторанах, ви всі — генії. Доброта людей загалом, але за винятком бабусь, які обганяють у супермаркеті, не кажучи нічого. І також якість ваших технологій: потрясти телефон для надсилання грошей, поштомати… Це просто нереально. Зокрема, одяг українських брендів", — поділився Джо.

Хелен, Джо і їхня дочка Фото: Instagram

Французи думають, що Україна — відстала країна

Але ще цікавішою була його відповідь на питання про стереотипи щодо України до поїздки.

"Будучи з Франції, з Центральної Європи, ми часто думаємо, що такі країни як Грузія, Вірменія, Молдова, Україна — це все одне й те саме. І що ці країни відсталі, бідні, небезпечні, а люди холодні та непривітні. Але це неправда. Насправді Україна навіть більш розвинена, ніж Франція в багатьох аспектах", — зазначив європеєць.

