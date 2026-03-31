Ленни Кравиц "влип" в скандал, показавшись в компании россиян (фото)

Легендарный музыкант Ленни Кравиц оказался в центре волны критики из-за своего появления в компании россиян во время полномасштабной войны России против Украины. Его поведение вызвало непонимание и возмущение среди пользователей соцсетей.

Артиста заметили на отдыхе вместе с Андреем и Сергеем Григорьевыми-Аполоновыми — родственниками участника группы "Иванушки International". Как стало известно из видео в Facebook, компания недавно проводила время в Париже.

В частности, Андрей-младший опубликовал кадры с закрытой вечеринки. На видео видно, как Сергей общается с Кравицем, а сам автор сообщения иронично подписывает ролик: "а кто это у нас в гостях". В ответ певец бросает в камеру резкий, неоднозначный взгляд.

Фото: Facebook

Реакция пользователей не заставила себя ждать — в комментариях люди массово выразили возмущение, отмечая, что такая компания выглядит неприемлемой на фоне войны.

Кто такой Ленни Кравиц

Стоит отметить, что Ленни Кравиц имеет украинские корни: его прадед был родом из Киева. Ранее музыкант открыто поддерживал Украину после начала вторжения и сотрудничал с клипмейкером Таню Муиньо.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ленни Кравиц показал свой роскошный дом в Париже.

Американский рок-музыкант рассказал, что 9 лет ни с кем не спал. В частности, он отметил, что отказался от "традиционной" жизни рокера, желая встретить одну единственную. И причина такого решения кроется в детстве.

Кроме того, артист очень много времени посвящает физическим тренировкам. Насколько они сложные, Кравиц продемонстрировал своим поклонникам.