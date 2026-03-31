Ленні Кравіц "влип" в скандал, показавшись у компанії росіян (фото)

Легендарний музикант Ленні Кравіц опинився в центрі хвилі критики через свою появу в компанії росіян під час повномасштабної війни Росії проти України. Його поведінка викликала нерозуміння та обурення серед користувачів соцмереж.

Артиста помітили на відпочинку разом з Андрієм та Сергієм Григор’євими-Аполоновими — родичами учасника гурту "Иванушки International". Як стало відомо з відео в Facebook, компанія нещодавно проводила час у Парижі.

Зокрема, Андрій-молодший опублікував кадри із закритої вечірки. На відео видно, як Сергій спілкується з Кравіцем, а сам автор допису іронічно підписує ролик: "а хто це у нас в гостях". У відповідь співак кидає у камеру різкий, неоднозначний погляд.

Реакція користувачів не забарилася — у коментарях люди масово висловили обурення, зазначаючи, що така компанія виглядає неприйнятною на тлі війни.

Хто такий Ленні Кравіц

Варто зазначити, що Ленні Кравіц має українське коріння: його прадід був родом із Києва. Раніше музикант відкрито підтримував Україну після початку вторгнення та співпрацював із кліпмейкеркою Таню Муіньо.

