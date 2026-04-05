Посадил и стал миллионером: украинец додумался, как зарабатывать в Карпатах (фото)

Игорь Харив, который ведет блог в социальных сетях, рассказал о возможности заработка в горах. Он показал плантацию, где растет 700 кустов голубики разных сортов — от ранней до поздней.

Игорь записал видео, продемонстрировав участок с кустами популярной в Украине ягоды. Он утверждает, что голубика начинает плодоносить уже через три года после посадки. Как на этом заработать, — читайте в материале Фокуса.

Высадка голубики

"Хочешь стать миллионером в Карпатах без строительства и гостиниц? Вот вам показываю пример. Здесь 700 кустов голубики. Покупаешь три сорта — раннюю, среднюю и позднюю. Через 2-3 года ягода уже плодоносит. Не успеет вырасти, как уже есть кому купить. Много отдыхающих. Потихоньку голубика делает тебя миллионером", — рассказывает Харив.

По словам мужчины, чтобы достичь успеха, нужно много и упорно работать. Все необходимые условия для этого есть.

Відео дня

"Карпаты дают всем шанс заработать, кто хочет заработать, то все заработаете... Так что не только отели и туристы, но и таким бизнесом можно заниматься. Запомните: Карпаты любят деньги. Деньги любят Карпаты", — подытожил он.

Другие голоса

Зрители разделились в своих позициях.

"Сказочник. Не слушайте его. У меня есть знакомый, который выращивает голубику... причем одну из самых больших. И не знает, куда и кому ее продать. По нормальной цене. Просто потом делает варенье и продает. А оно ничем не отличается от черной смородины. Вы что-то сможете заработать, если у вас один гектар и есть сбыт. Это самое главное в продаже", — комментирует один из участников обсуждения.

В Карпатах можно выращивать голубику

Другой добавляет: "На 700 кустов вложить нужно тысяч 200. И каждый год еще дополнительные расходы на обработку от майского жука и удобрения".

"Вижу ты уже заработал", — смеется следующий зритель.

"Запомните: все, что портится быстро, особенно ягоды (клубника, малина), то даже не начинайте такой бизнес в настоящее время. Я стоял на базаре с клубникой по 120 (первая, домашняя). Говорят: дорого. Рядом стоит человек с молодой картошкой по 60 грн, Карл! И у него очередь целый день. Считайте сами: полгектара картофеля вырастить или полгектара клубники или другой ягоды. Люди не имеют денег и ждут, пока оно будет за копейки, пусть и подгнившее. Ягоды однозначно нерентабельный бизнес в наше время, сейчас лучше выращивать продукты первой необходимости: картофель, лук, чеснок, капуста и т.д., пусть цена не всегда высокая, но вы 100% продадите", — поделился опытом еще один пользователь.

Больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Назарий, который называет себя амбассадором Гуцульского края, нашел высоко в горах усадьбу 90-летней бабушки Марии Гирковой, которая живет в поселке Перениз, что вблизи Яремче.

Героиней очередного выпуска на YouTube-канале блогерши Иванки Дячук стала мастерица Корица. Девушка сама живет в горах и изготавливает украшения из глины, а также делает провокационные фотосессии.

Учительница математики, которую зовут Эльмира, решилась приобрести старый дом в селе и начать там новую жизнь. Ее семья самостоятельно делает ремонт и делится с подписчиками ценными советами.