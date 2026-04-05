Посадив й став мільйонером: українець додумався, як заробляти у Карпатах (фото)

Ігор Харів, який веде блог в соціальних мережах, розповів про можливість заробітку в горах. Він показав плантацію, де росте 700 кущів лохини різних сортів — від ранньої до пізньої.

Ігор записав відео, продемонструвавши ділянку з кущами популярної в Україні ягоди. Він стверджує, що лохина починає плодоносити вже через три роки після посадки. Як на цьому заробити, — читайте у матеріалі Фокусу.

Висадка лохини

"Хочеш стати мільйонером у Карпатах без будівництва та готелів? От вам показую приклад. Тут 700 кущів лохини. Купуєш три сорти — ранню, середню та пізню. Через 2-3 роки ягода вже плодоносить. Не встигне вирости, як уже є кому купити. Багато відпочивальників. Потихенько лохина робить тебе мільйонером", — розповідає Харів.

За словами чоловіка, щоб досягнути успіху, потрібно багато та наполегливо працювати. Всі необхідні умови для цього є.

"Карпати дають всім шанс заробити, хто хоче заробити, то все заробите… Так що не тільки готелі та туристи, а й отаким бізнесом можна займатися. Запам’ятайте: Карпати люблять гроші. Гроші люблять Карпати", — підсумував він.

Інші голоси

Глядачі розділились в своїх позиціях.

"Казкар. Не слухайте його. У мене є знайомий, який вирощує лохину… причому одну з найбільших. І не знає, куди й кому її продати. За нормальною ціною. Просто потім робить варення і продає. А воно нічим не відрізняється від чорної смородини. Ви щось зможете заробити, якщо у вас один гектар і є збут. Це найголовніше у продажу", — коментує один з учасників обговорення.

У Карпатах можна вирощувати лохину Фото: Instagram

Інший додає: "На 700 кущів вкласти потрібно тисяч 200. І кожен рік ще додаткові витрати на обробку від хруща і добрива".

"Бачу ти вже заробив", — сміється наступний глядач.

"Запам'ятайте: все, що псується швидко, особливо ягоди (полуниця, малина), то навіть не починайте такий бізнес в теперішній час. Я стояв на базарі з полуницею по 120 (перша, домашня). Кажуть: дорого. Поруч стоїть чоловік із молодою картоплею по 60 грн, Карл! І в нього черга цілий день. Рахуйте самі: пів гектара картоплі виростити чи пів гектара полуниці чи іншої ягоди. Люди не мають грошей і чекають, доки воно буде за копійки, нехай і підгнивше. Ягоди однозначно нерентабельний бізнес в наш час, зараз краще вирощувати продукти першої необхідності: картопля, цибуля, часник, капуста і т.д., нехай ціна не завжди висока, але ви 100% продасте", — поділився досвідом ще один користувач.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Назарій, який називає себе амбасадором Гуцульського краю, знайшов високо у горах садибу 90-річної бабусі Марії Гіркової, яка живе у присілку Переніз, що поблизу Яремче.

Героїнею чергового випуску на YouTube-каналі блогерки Іванки Дячук стала майстриня Кориця. Дівчина сама живе у горах й виготовляє прикраси з глини, а також робить провокативні фотосесії.

Вчителька математики, яку звуть Ельміра, наважилась придбати старий будинок в селі й розпочати там нове життя. Її родина самотужки робить ремонт й ділиться з підписниками цінними порадами.