Бабушка девушки убитого на Бали Комарова впервые прокомментировала события (видео)

Бабушка блогерши Евы Мишаловой Алина Зайднер вышла на связь после гибели парня внучки Игоря Комарова на Бали в феврале 2026 года.

Женщина отметила, что долго не выходила в информационное пространство. В Instagram она поблагодарила за поддержку и попросила не беспокоить их семью.

Бабушка Евы Мишаловой сделала заявление

"Потому что для нашей семьи это время большой боли. В то же время это время, когда особенно хочется тишины и человечности, бережного отношения друг к другу. Я как бабушка хочу попросить всех, кто видит и читает это сейчас о Еве, не добавлять нашей семье еще больше боли слухами, домыслами, травматическими видео. Не все должно становиться публичным, не все требует чужого обсуждения", — сказала Алина Зайднер, которая также стала блогером и имеет аудиторию в несколько десятков тысяч человек.

В частности, бабушка Евы Мишаловой отметила, что они благодарны людям, которые поддерживают искренне и тихо.

"В такие моменты ценится простое: тишина, поддержка и человечность и я благодарю каждого, кто давал нашей семье эти простые вещи", — отметила женщина.

Реакция сети

В комментариях мнения украинцев разделились. Кто-то поддержал семью, а кто-то писал негативные комментарии с упоминаниями, что Комарова подозревают в организации "офисов":

"Согласна с вами. Но ваши девушки очень заигрались. Когда я подписывалась на них, меня привлекли ценности, которые они несут, о своей религии, о воспитании, о семье. Но в последнее время это все вдребезги разбилось, одни лакшери покупки и тд. И выводы они не сделают, потому что хайп к сожалению".

"Что случилось не знаю, но держитесь, все будет хорошо!".

"Она не сделала никаких выводов. Никакого объяснения ситуации, только о не нарушении границ. Вы переживаете только за вашу репутацию. Это единственное что вас беспокоит. Зачем вы говорите о Боге, если вы далеки от него".

"Искренне с вами. Понимаю, как вам как Бабушке это болит! Да пребудет с вами Господь".

Ранее Фокус писал, что Игоря Комарова похитили на Бали 15 февраля, а его тело на пляже обнаружили 26 февраля уже с признаками разложения. Правоохранители установили, что смерть наступила минимум за три дня до этого.