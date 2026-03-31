Бабуся дівчини вбитого на Балі Комарова вперше прокоментувала події (відео)

Бабуся блогерки Єви Мішалової Аліна Зайднер вийшла на звʼязок після загибелі хлопця онуки Ігоря Комарова на Балі в лютому 2026 року.

Жінка наголосила, що довго не виходила в інформаційний простір. В Instagram вона подякувала за підтримку та попросила не турбувати їхню родину.

Бабуся Єви Мішалової зробила заяву

"Бо для нашої сімʼї це час великого болю. Водночас це час, коли особливо хочеться тиші і людяності, бережного ставлення один до одного. Я як бабуся хочу попросити всіх, хто бачить і читає це зараз про Єву, не додавати нашій родині ще більше болю чутками, домислами, травматичними відео. Не все має ставати публічним, не все потребує чужого обговорення", — сказала Аліна Зайднер, яка також стала блогеркою та має аудиторію в кілька десятків тисяч людей.

Зокрема, бабуся Єви Мішалової наголосила, що вони вдячні людям, які підтримують щиро та тихо.

Відео дня

"У такі моменти цінується просте: тиша, підтримка і людяність і я дякую кожному, хто давав нашій родині ці прості речі", — зазначила жінка.

Реакція мережі

У коментарях думки українців розділилися. Хтось підтримав родину, а хтось писав негативні коментарі зі згадками, що Комарова підозрюють в організації "офісів":

"Згодна з вами. Але ваші дівчата дуже загрались. Коли я підписувалась на них, мене привабили цінності які вони несуть, про свою релігію, про виховання, про сім’ю. Але останнім часом це все вщент розбилось, одні лакшері покупки і тд. І висновки вони не зроблять, бо хайп на жаль".

"Що сталося не знаю??? Але тримайтеся, все буде добре!".

"Вона не зробила ніяких висновків. Ніякого пояснення ситуації, тільки про не порушування кордонів. Ви переживаєте тільки за вашу репутацію. Це єдине що вас турбує. Навіщо ви говорите про Бога, якщо ви далекі від нього".

"Щиро з вами. Розумію, як вам як Бабусі це болить! Нехай Господь буде з вами".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Викрадення та жорстоке вбивство українця Ігоря Комарова на Балі виявилося результатом ретельно спланованої операції іноземного злочинного синдикату.

Український бренд м’ясної продукції невдало пожартував у соцмережах, використавши сторіс Єви Мішалової, яка оплакує загибель свого хлопця на Балі.

Раніше Фокус писав, що Ігоря Комарова викрали на Балі 15 лютого, а його тіло на пляжі виявили 26 лютого вже з ознаками розкладання. Правоохоронці встановили, що смерть настала щонайменше за три дні до цього.