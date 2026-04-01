"Нам обещали": семья погибшего на войне Максима Нелипы не может поставить памятник на его могиле

Спустя почти год после трагической гибели известного телеведущего Максима Нелипы на войне его семья до сих пор не может добиться установки памятника на его могиле. Родным пришлось открыть сбор.

Семья Максима Нелипы обвиняет в невозможности установки памятника киевскую власть, которая из-за бюрократической волокиты не может позаботиться о надлежащем почете погибшему воину. Об этом на своей Facebook-странице 31 марта рассказал брат Максима Нелипы Андрей Нелипа.

Обычно за счет города Киева на могилах погибших военных ставят унифицированный "казацкий крест" с цветной фотографией на надгробии. Однако в ситуации с телеведущим и служащим Сил обороны так до сих пор не сделали: все дело в том, что Максима Нелипу похоронили не на отдельном специальном участке для погибших военных, а на Байковом кладбище — там, где покоятся его родственники.

"Хотя и на участке для почетных захоронений, но на Байковом такая программа не действует. Как выяснилось, в Киеве такие сектора действуют исключительно на Лесном, Берковецком, Южном, Совском кладбищах и в Лукьяновском заповеднике", — рассказал брат телеведущего.

Андрей Нелипа отметил, что на ситуацию не влияет ни то, что Максим был выдающейся личностью, защитником Украины, имеющим орден "За заслуги", и внес вклад в оборону родины от врага. Хотя, предварительно, семье телеведущего обещали установку памятника и даже был подписан соответствующий договор, отметил брат телеведущего.

Скриншот | сообщение Андрея Нелипы в Facebook

Андрей Нелипа также добавил, что такая проблема довольно распространена в Украине, и многие семьи погибших защитников сталкиваются с подобными ситуациями, если места захоронения другие.

"Я полгода пытался добиться этого, но, к сожалению, никак... Хорошо, хоть достойное место нам предоставили, и на том спасибо. Так что ничего не поделаешь, будем заказывать такой комплекс Максу самостоятельно", — написал брат погибшего шоумена.

Мужчина отметил, что сообщение создано не для жалоб или обвинений, а для информирования об актуальной ситуации. Он попросил поддержать сбор, поскольку стоимость установки такого памятника на могиле Максима Нелипы составляет около 150 тысяч гривен: этих денег у семьи нет.

