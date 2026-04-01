"Нам обіцяли": сім'я загиблого на війні Максима Неліпи не може поставити пам'ятник на його могилі

Майже через рік після трагічної загибелі відомого телеведучого Максима Неліпи на війні його родина досі не може домогтися встановлення пам'ятника на його могилі. Рідним довелося відкрити збір.

Родина Максима Неліпи звинувачує у неможливості встановлення пам'ятника київську владу, яка через бюрократичну тяганину не може подбати про належну шану загиблому воїну. Про це на своїй Facebook-сторінці 31 березня розповів брат Максима Неліпи Андрій Неліпа.

Зазвичай за кошт міста Києва на могилах загиблих військових ставлять уніфікований "козацький хрест" з кольоровою фотографією на надгробку. Проте у ситуації з телеведучим та службовцем Сил оборони так досі не зробили: вся річ у тому, що Максима Неліпу поховали не на окремій спеціальній ділянці для загиблих військових, а на Байковому кладовищі — там, де спочивають його родичі.

"Хоча й на ділянці для почесних поховань, але на Байковому така програма не діє. Як з'ясувалося, у Києві такі сектори діють виключно на Лісовому, Берковецькому, Південному, Совському кладовищах та у Лук'янівському заповіднику", — розповів брат телеведучого.

Андрій Неліпа зауважив, що на ситуацію не впливає ані те, що Максим був видатною особистістю, захисником України, що має орден "За заслуги", і зробив внесок в оборону батьківщини від ворога. Хоча, попередньо, родині телеведучого обіцяли встановлення пам'ятника і навіть було підписано відповідний договір, наголосив брат телеведучого.

Скриншот | допис Андрія Неліпи у Facebook Скриншот | допис Андрія Неліпи у Facebook

Андрій Неліпа також додав, що така проблема доволі поширена в Україні, і чимало родин загиблих захисників зіштовхуються з подібними ситуаціями, якщо місця поховання інші.

"Я пів року намагався добитися цього, але, на жаль, ніяк… Добре, хоч гідне місце нам надали, й на тому дякуємо. Отже, нічого не поробиш, будемо замовляти такий комплекс Максу самотужки", — написав брат загиблого шоумена.

Чоловік наголосив, що допис створено не для скарг чи звинувачень, а для інформування про актуальну ситуацію. Він попросив підтримати збір, оскільки вартість встановлення такого пам'ятника на могині Максима Неліпи складає близько 150 тисяч гривень: цих грошей у родини немає.

