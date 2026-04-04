"Это так странно": британка рассказала, что ей не нравится в Украине (фото)

Британка Элли живет в Украине около восьми лет и вышла замуж за украинца. Она очень любит нашу страну, но одну вещь вообще не понимает.

Блогерша, которая живет в Измаиле Одесской области, поделилась своими мыслями в Instagram.

Британка в Украине призналась, что ей здесь не нравится

"Одна вещь, которая мне не нравится в жизни в Украине. Прежде чем писать гневные комментарии, посмотрите мои другие видео. Я обычно очень позитивная. Здесь я живу и мне здесь очень нравится. Но эта одна вещь — я просто не понимаю, не думаю, что это нужно. И я не фанат. Здесь такая тема со статусом: где все очень озабочены машиной, которую ты имеешь, как ты одет, как ты выглядишь, как ты ходишь, твоей внешностью. Типа все должно быть идеальным и это показывает твой статус", — говорит Элли.

Британка добавила, что уважает людей, которые заработали денег, начали бизнес, но не тогда, когда у них "голова в облаках".

"Весь город говорит о том, что кто-то купил новую машину. Типа кому это вообще интересно? Типа все эти материальные вещи. Это так странно для меня", — призналась автор видео.

Элли говорит, что когда она жила в Англии, встречала разных людей из сферы бизнеса и даже правительства. И все они были вежливы к 16-летней девушке, которая тогда была еще студенткой. Они ездили на велосипедах в обычной одежде и не беспокоились о мнении других людей.

Британка Элли живет в Украине около восьми лет Фото: YouTube-канал Марічки Падалко

"И они были обычными людьми. А здесь: "Кто ты и кто я?" — отметила Элли.

Также британка говорит, что ее муж занимается строительством. И когда люди приходят к нему на работу, то не верят, что он работает сам на себя, ведь он одет в обычную, порой грязную, одежду.

В частности, Элли спросила, распространено ли это по всей Украине или только в ее маленьком городе.

Британка Элли Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного и частично согласились с Элли:

"Это наш не проработанный комплекс неполноценности".

"Да, понты большая сила в Украине. Это пережитки советчины, к сожалению".

"Не переживайте, вы не одна такая, я тоже это ненавижу".

"Тоже думаю, что это наша травма. Но еще и другая сторона — мы любим выглядеть красиво. Для меня это не про бренды и роскошь".

