"Це так дивно": британка розповіла, що їй не подобається в Україні (фото)

Британка Еллі живе в Україні близько восьми років та вийшла заміж за українця. Вона дуже любить нашу країну, але одну річ взагалі не розуміє.

Блогерка, яка живе в Ізмаїлі Одеської області, поділилася своїми думками в Instagram.

"Одна річ, яка мені не подобається в житті в Україні. Перш ніж писати гнівні коментарі, подивіться мої інші відео. Я зазвичай дуже позитивна. Тут я живу і мені тут дуже подобається. Але ця одна річ — я просто не розумію, не думаю, що це потрібно. І я не фанат. Тут така тема зі статусом: де всі дуже переймаються машиною, яку ти маєш, як ти одягнений, як ти виглядаєш, як ти ходиш, твоєю зовнішністю. Типу все має бути ідеальним і це показує твій статус", — каже Еллі.

Британка додала, що поважає людей, які заробили грошей, почали бізнес, але не тоді, коли в них "голова в хмарах".

"Все місто говорить про те, що хтось купив нову машину. Типу кому це взагалі цікаво? Типу всі ці матеріальні речі. Це так дивно для мене", — зізналася авторка відео.

Еллі каже, що коли вона жила в Англії, зустрічала різних людей зі сфери бізнесу і навіть уряду. І усі вони були ввічливі до 16-річної дівчини, яка тоді була ще студенткою. Вони їздили на велосипедах у звичайному одязі і не турбувалися про думку інших людей.

"І вони були звичайними людьми. А тут: "Хто ти і хто я?" — зазначила Еллі.

Також британка каже, що її чоловік займається будівництвом. І коли люди приходять до нього на роботу, то не вірять, що він працює сам на себе, адже він одягнений у звичайний, часом брудний, одяг.

Зокрема, Еллі запитала, чи це поширено по всій Україні чи тільки в її маленькому місті.

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутого та частково погодилися з Еллі:

"Це наш не пропрацьований комплекс меншовартості".

"Так, понти велика сила в Україні. Це пережитки радянщини, на жаль".

"Не переживайте, ви не одна така, я теж це ненавиджу".

"Теж думаю, що це наша травма. Але ще й інша сторона — ми любимо виглядати красиво. Для мене це не про бренди і розкіш".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Британка Еллі розповіла, що її вразили працьовитість українців, система цифровізації, сервіс у закладах і, звичайно, смачна їжа.

Українка на імʼя Ліза повернулася додому з Норвегії. За три місяці вона помітила кілька суттєвих відмінностей рідної країни.

Крім того, блогерка розкрила ціни на продукти в Польщі у 2026 році.