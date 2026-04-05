Искусственный интеллект не сможет заменить эти 5 навыков: ими нужно овладеть уже сейчас

Будущее труда не является далеким горизонтом — оно строится прямо сейчас. Некоторые экспериментируют с искусственным интеллектом, но большинство из нас испытывает тревогу, ориентируясь в быстрых изменениях по устаревшим сценариям.

Многие не осознают, что именно наши уникальные человеческие навыки делают нас незаменимыми. А на сегодняшнем нестабильном рынке труда это то, что особенно молодые люди не могут позволить себе игнорировать. Об этом рассказывает Аниш Раман, СЕО LinkedIn, для CNBC Make it.

5 навыков, которые никогда не заменит ИИ

В компании они хотели понять, что на самом деле являются этими способностями, поэтому поговорили с нейробиологами, психологами, экономистами-бихевиористами и лидерами талантов. Были определены конкретные пять способностей:

1. Любознательность

Искусственный интеллект может генерировать возможности на основе шаблонов. Люди решают, какие из них важны, и спрашивают: "Что, если бы мы попробовали что-то совсем другое?"

На работе любопытство внезапно превращает рутину в открытие. Врач, который замечает, что пациент вздрагивает, обсуждая что-то, происходящее в его жизни, и углубляется, раскрывая истинный источник стресса.

ИИ никогда не будет по-настоящему любознательным

2. Смелость

ИИ может рассчитывать риск. Только люди решают, какой риск стоит того, чтобы идти.

На работе смелость превращает колебания в действия. Разработчик, который предлагает новую структуру посреди проекта для лучшего обслуживания клиентов. Менеджер по продажам, который говорит клиенту, что его запрос неправильный, а затем направляет его к лучшему решению. Дизайнер, который настаивает на полном ребрендинге, когда все остальные придерживаются статус-кво.

3. Креативность

Искусственный интеллект может ремиксовать то, что существует. Люди решают, что стоит переосмыслить.

Креативность — это способность создавать что-то действительно новое, не просто рекомбинируя имеющиеся элементы, а представляя возможности, которых никогда раньше не существовало.

Аналитик данных, который визуализирует информацию таким образом, что невидимые закономерности внезапно становятся очевидными. Учитель, который превращает свой класс в макет археологических раскопок, чтобы преподавать историю.

Учителя с его креативностью никогда не заменит ИИ

4. Сочувствие

Искусственный интеллект может имитировать беспокойство. Но только люди чувствуют его и выражают.

Сочувствие — это то, что делает нас людьми на работе, а не просто работниками. Сочувствие превращает транзакции в отношения, а команды — в сообщества. Менеджер, который замечает снижение производительности работника и обнаруживает, что тот ухаживает за больным отцом, тихо договаривается о гибком графике. Представитель службы поддержки клиентов, который дольше, чем нужно, разговаривает по телефону с растерянной клиенткой, объясняя ей каждый шаг.

5. Коммуникация

Искусственный интеллект может переводить язык. Только люди могут превратить язык в значение. На работе коммуникация определяет, угасают ли идеи или растут.

