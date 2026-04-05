Штучний інтелект не зможе замінити ці 5 навичок: їх потрібно опанувати вже зараз

Майбутнє праці не є далеким горизонтом — воно будується прямо зараз. Дехто експериментує зі штучним інтелектом, але більшість з нас відчуває тривогу, орієнтуючись у швидких змінах за застарілими сценаріями.

Багато хто не усвідомлює, що саме наші унікальні людські навички роблять нас незамінними. А на сьогоднішньому нестабільному ринку праці це те, що особливо молоді люди не можуть дозволити собі ігнорувати. Про це розповідає Аніш Раман, СЕО LinkedIn, для CNBC Make it.

5 навичок, які ніколи не замінить ШІ

У компанії вони хотіли зрозуміти, що насправді є цими здібностями, тому поговорили з нейробіологами, психологами, економістами-біхевіористами та лідерами талантів. Було визначено конкретні п'ять здібностей:

1. Допитливість

Штучний інтелект може генерувати можливості на основі шаблонів. Люди вирішують, які з них важливі, і запитують: "Що, якби ми спробували щось зовсім інше?"

Відео дня

На роботі цікавість раптово перетворює рутину на відкриття. Лікар, який помічає, що пацієнт здригається, обговорюючи щось, що відбувається в його житті, і заглиблюється, розкриваючи справжнє джерело стресу.

ШІ ніколи не буде по-справжньому допитливий

2. Сміливість

ШІ може розраховувати ризик. Тільки люди вирішують, який ризик вартий того, щоб йти.

На роботі сміливість перетворює вагання на дії. Розробник, який пропонує нову структуру посеред проєкту для кращого обслуговування клієнтів. Менеджер з продажу, який каже клієнту, що його запит неправильний, а потім спрямовує його до кращого рішення. Дизайнер, який наполягає на повному ребрендингу, коли всі інші дотримуються статус-кво.

3. Креативність

Штучний інтелект може реміксувати те, що існує. Люди вирішують, що варто переосмислити.

Креативність — це здатність створювати щось справді нове, не просто рекомбінуючи наявні елементи, а уявляючи можливості, яких ніколи раніше не існувало.

Аналітик даних, який візуалізує інформацію таким чином, що невидимі закономірності раптово стають очевидними. Вчитель, який перетворює свій клас на макет археологічних розкопок, щоб викладати історію.

Вчителя з його креативністю ніколи не замінить ШІ

4. Співчуття

Штучний інтелект може імітувати занепокоєння. Але тільки люди відчувають його та виражають.

Співчуття — це те, що робить нас людьми на роботі, а не просто працівниками. Співчуття перетворює транзакції на стосунки, а команди — на спільноти. Менеджер, який помічає зниження продуктивності працівника та виявляє, що той доглядає за хворим батьком, тихо домовляється про гнучкий графік. Представник служби підтримки клієнтів, який довше, ніж потрібно, розмовляє по телефону з розгубленою клієнткою, пояснюючи їй кожен крок.

5. Комунікація

Штучний інтелект може перекладати мову. Тільки люди можуть перетворити мову на значення. На роботі комунікація визначає, чи ідеї згасають, чи зростають.

