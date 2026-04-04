День рождения Квитки Цисык. Как украинка с уникальным голосом стала всемирно известной (фото, видео)

Квитка Цисык родилась 4 апреля 1953 года в семье украинских эмигрантов в США. Украинка по происхождению стала голосом американских фильмов и рекламных компаний.

В день рождения легендарной певицы Фокус рассказывает, как дочь эмигрантов стала всемирно известной и никогда не забывала об Украине.

Семья Квитки Цисык

Отец Владимир Цисык — украинский эмигрант из села Лиски возле Коломыи. До войны отец певицы окончил Львовскую консерваторию, учился музыке в Праге и Мюнхене, был главным концертмейстером Львовской оперы. Цисык был соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке, руководителем струнного оркестра.

Мать Иванна Цисык — украинская эмигрантка из Львова.

Старшая сестра Мария Цисык — старшая дочь Владимира и Иванны Цисык. Американская пианистка, директор Консерватории Сан-Франциско, руководитель мастер-классов в Карнеги-холле.

Первый муж Квитки Джек Кортнер — известный джазовый музыкант, композитор-аранжировщик, продюсер.

Второй муж Эдвард Ракович — инженер звукозаписи, сопродюсер ее последнего музыкального альбома и соавтор последних музыкальных записей. Ракович был основателем и президентом Clinton Recording Studios в Нью-Йорке, в которой записывались Фрэнк Синатра, Боб Дилан и другие легенды.

От Эдварда Квитка в 1990 году родила сына Эдварда-Владимира Раковича, который также пошел в музыку и стал пианистом.

Відео дня

Квитка Цисык Фото: Википедия

Переезд в США

В 1949 году семья Квитки выехала в США, где ее отец в 1952 году стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке, а мама устроилась в банк. Перед этим Цисики выезжали в Данциг, где пережили немецкие бомбардировки во время войны.

Послевоенная жизнь украинцев в Америке была тяжелой. Отец всеми усилиями пытался предоставить своим дочерям высшее музыкальное образование.

Квитка же любила длинные конные прогулки за городом (имела любимого коня Меркурия), скорость своего спортивного Jaguar. Это был ее автомобиль, которому звезда не изменяла, хотя имела возможность ездить на всех последних моделях Ford, ведь 18 лет озвучивала рекламу компании. С рождением сына, которого назвала Эдвардом-Владимиром в честь мужа и отца, Квитка больше внимания уделяла ему.

Пластинки Квитки Цисык

На рубеже десятилетий в 1969-1970 годах была записана и издана первая виниловая пластинка певицы Ivanku. Сборник украинских народных и популярных песен.

Первый диск с украинскими песнями Kvitka или Songs of Ukraine ("Песни Украины") записали в 1980 году, а второй Two colors ("Два цвета") — в 1989 году. На запись обоих альбомов Квитка потратила 200 тыс. долларов. Более того, она собрала для этого 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. По словам самой знаменитости, эти альбомы не были бизнесом, а больше семейным делом и подарком для всех украинцев. В 1990 году оба альбома были номинированы на премию "Грэмми" в категории Contemporary folk.

"Посвящаю порывам непокоренного украинского духа и его бесконечным соревнованиям по обе стороны океана. Этот сборник песен является желанием моего украинского сердца вплести радостные нити в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа", — говорила Квитка об альбоме "Два цвета". Именно в него вошла легендарная "Черемшина".

"Черемшина" Квитки Цисык

Визит в Украину и достижения в США

В 1983 году Квитка вместе с матерью посетила Украину — была во Львове и других городах запада Украины. Это был первый (и последний) раз, когда певица Цисык посетила "домой". Интересно, что в то время ее песни были запрещены в Украине.

В 1978 году песня украинки You Light Up My Life из одноименного кинофильма получила "Оскар" в категории "Лучшая музыка, оригинальная песня" и "Золотой глобус" в категории "Лучшая оригинальная песня к кинофильму", а также номинировалась на награду "Грэмми" в категории "Песня года".

В середине 1970-х годов дочь украинских эмигрантов ворвалась в мир рекламы на телевидении и радио, где ее ждала настоящая слава. Квитка обладала редким колоратурным сопрано, а голос Цисык имел невероятный вокальный тембр, в котором выделялся особый, звонкий обертон.

Именинница неоднократно участвовала в коммерческих проектах (корпорации ABC, NBC, CBS, Burger King, McDonald's, American Airlines и Delta Air Lines, Coca-Cola, Pepsi-Cola и другие). С начала 1980-х годов артистка стала одной из самых дорогих и популярных исполнительниц джинглов в США.

А в 1981 году записала для компании Ford Motor рекламную песню Have You Driven a Ford Lately? В 1987 году в компании подсчитали, что общее количество прослушиваний рекламной продукции Квитки составило более 20 миллиардов слушателей. Также украинка создала джинглы для Chevrolet, Cadillac, Toyota.

Квитка Цисык спела Have You Driven a Ford Lately?

Болезнь и смерть

Квитка Цисык планировала выпустить третий украиноязычный альбом с колыбельными или современными песнями, но этому не суждено было случиться — ее жизнь преждевременно оборвалась. Последней песней, записанной легендарной певицей, стали "Журавлі" на слова Богдана Лепкого.

В 1992 году у Квитки диагностировали рак молочной железы. 29 марта 1998 года в Нью-Йорке, не дожив 5 дней до 45-летия, дочь украинских эмигрантов и голос Америки Квитка Цисык умерла дома в окружении семьи.

Улица и музей Квитки Цисык во Львове Фото: Википедия

