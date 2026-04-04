День народження Квітки Цісик. Як українка з унікальним голосом стала всесвітньо відомою (фото, відео)

Квітка Цісик народилася 4 квітня 1953 року в родині українських емігрантів у США. Українка за походженням стала голосом американських фільмів та рекламних компаній.

У день народження легендарної співачки Фокус розповідає, як донька емігрантів стала всесвітньо відомою та ніколи не забувала про Україну.

Родина Квітки Цісик

Батько Володимир Цісик — український емігрант із села Ліски біля Коломиї. До війни батько співачки закінчив Львівську консерваторію, навчався музики в Празі та Мюнхені, був головним концертмейстером Львівської опери. Цісик був співорганізатором і викладачем в Українському музичному інституті в Нью-Йорку, очільником струнного оркестру.

Мати Іванна Цісик — українська емігрантка зі Львова.

Старша сестра Марія Цісик — старша донька Володимира та Іванни Цісиків. Американська піаністка, директорка Консерваторії Сан-Франциско, керівниця майстер-класів у Карнеґі-холі.

Перший чоловік Квітки Джек Кортнер — відомий джазовий музикант, композитор-аранжувальник, продюсер.

Другий чоловік Едвард Раковіч — інженер звукозапису, співпродюсер її останнього музичного альбому та співавтор останніх музичних записів. Раковіч був засновником та президентом Clinton Recording Studios у Нью-Йорку, у якій записувались Френк Сінатра, Боб Ділан та інші легенди.

Від Едварда Квітка в 1990 році народила сина Едварда-Володимира Раковіча, який також пішов у музику та став піаністом.

Відео дня

Квітка Цісик Фото: Вікіпедія

Переїзд до США

1949 року родина Квітки виїхала до США, де її батько 1952 року став співорганізатором та викладачем в Українському музичному інституті в Нью-Йорку, а мама влаштувалася до банку. Перед цим Цісики виїжджали до Данцига, де пережили німецькі бомбардування під час війни.

Післявоєнне життя українців в Америці було важким. Батько всіма зусиллями намагався надати своїм донькам вищу музичну освіту.

Квітка ж любила довгі кінні прогулянки за містом (мала улюбленого коня Меркурія), швидкість свого спортивного Jaguar. Це був її автомобіль, якому зірка не зраджувала, хоч мала можливість їздити на всіх останніх моделях Ford, адже 18 років озвучувала рекламу компанії. З народженням сина, якого назвала Едвардом-Володимиром на честь чоловіка та батька, Квітка більше уваги приділяла йому.

Платівки Квітки Цісик

На зламі десятиліть у 1969—1970 роках була записана та видана перша вінілова платівка співачки Ivanku. Збірка українських народних і популярних пісень.

Перший диск з українськими піснями Kvitka або Songs of Ukraine ("Пісні України") записали 1980 року, а другий Two colors ("Два кольори") — 1989 року. На запис обох альбомів Квітка витратила 200 тис. доларів. Ба більше, вона зібрала для цього 40 найкращих студійних інструменталістів Нью-Йорка. Зі слів самої знаменитості, ці альбоми не були бізнесом, а більше родинною справою та подарунком для всіх українців. 1990 року обидва альбоми були номіновані на премію "Греммі" в категорії Contemporary folk.

"Присвячую поривам нескореного українського духа і його безнастанним змаганням по обидвох боках океану. Ця збірка пісень є бажанням мого українського серця вплести радісні нитки в розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу", — казала Квітка про альбом "Два кольори". Саме до нього увійшла легендарна "Черемшина".

"Черемшина" Квітки Цісик

Візит до України та досягнення в США

1983 року Квітка разом з матір'ю відвідала Україну — була у Львові та інших містах заходу України. Це був перший (і останній) раз, коли співачка Цісик завітала "додому". Цікаво, що на той час її пісні були заборонені в Україні.

1978 року пісня українки You Light Up My Life з однойменного кінофільму отримала "Оскар" у категорії "Найкраща музика, оригінальна пісня" та "Золотий глобус" у категорії "Найкраща оригінальна пісня до кінофільму", а також номінувалася на нагороду "Греммі" у категорії "Пісня року".

У середині 1970-х років донька українських емігрантів увірвалася у світ реклами на телебаченні та радіо, де її чекала справжня слава. Квітка мала рідкісне колоратурне сопрано, а голос Цісик мав неймовірний вокальний тембр, у якому виділявся особливий, дзвінковий обертон.

Іменинниця неодноразово брала участь у комерційних проєктах (корпорації ABC, NBC, CBS, Burger King, McDonald's, American Airlines та Delta Air Lines, Coca-Cola, Pepsi-Cola та інші). З початку 1980-х років артистка стала однією з найдорожчих і найпопулярніших виконавиць джинґлів у США.

А 1981 року записала для компанії Ford Motor рекламну пісню Have You Driven a Ford Lately? 1987 року в компанії підрахували, що загальна кількість прослуховувань рекламної продукції Квітки становила понад 20 мільярдів слухачів. Також українка створила джинґли для Chevrolet, Cadillac, Toyota.

Квітка Цісик заспівала Have You Driven a Ford Lately?

Хвороба та смерть

Квітка Цісик планувала випустити третій україномовний альбом з колисковими або сучасними піснями, але цьому не судилося статися — її життя передчасно обірвалося. Останньою піснею, записаною легендарною співачкою, стали "Журавлі" на слова Богдана Лепкого.

1992 року у Квітки діагностували рак молочної залози. 29 березня 1998 року в Нью-Йорку, не доживши 5 днів до 45-річчя, донька українських емігрантів та голос Америки Квітка Цісик померла вдома в оточенні родини.

Вулиця та музей Квітки Цісик у Львові Фото: Вікіпедія

