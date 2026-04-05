Полицейскому "пригрозили" фронтом: он горами сбежал в Румынию и рассказывает нечто интересное

Владимир Соколов, бывший полицейский, однажды решил уволиться из правоохранительных органов. Сразу после этого ему якобы вручили повестку и предложили присоединиться к ВСУ. Это стало для мужчины сюрпризом.

Уволенного полицейского Владимира Соколова пытались сразу отправить на фронт. По его мнению, это стало своеобразным наказанием за нежелание продолжать службу в правоохранительных органах, которых сейчас в Украине принудительно не мобилизуют. Больше о его истории — в публикации Фокуса.

Из полиции на фронт

"ТЦК вручили мне повестку в день моего увольнения. Это была моя крайняя ночная смена. Пришел в кадры, чтобы заполнить бумажки, и не обратил внимание, как начали выходить сотрудники отдела кадров из кабинета и появился какой-то неизвестный мужчина в гражданской одежде и сразу начал задавать мне вопросы: "Владимир, вы будете получать повестку". У меня возник с ним конфликт. Я не понял, как гражданский человек мог оказаться в административном здании", — рассказывает он.

В ходе беседы Соколову якобы сказали, что он скоро будет в розыске. Поскольку он был в хороших отношениях с руководством, то согласился отработать еще две недели и не брал больничных или отпуска за свой счет. Однако это, по его словам, была ошибка. Что было дальше, мужчина пока не рассказывает, но в конце концов он сбежал за границу — в Румынию. Судя по всему, он шел пешком через горы.

Он начал говорить

Сейчас бывший полицейский завел собственный YouTube-канал, где рассказывает о службе в правоохранительных органах, разочаровании в работе, сотрудничестве с ТЦК и решении уволиться и уехать за границу.

