Поліцейському "пригрозили" фронтом: він горами втік у Румунію і тепер розказує дещо цікаве

Володимир Соколов, колишній поліцейський, одного дня вирішив звільнитися з правоохоронних органів. Одразу після цього йому начебто вручили повістку й запропонували доєднатися до ЗСУ. Це стало для чоловіка сюрпризом.

Звільненого поліціянта Володимира Соколова намагалися відразу відправити на фронт. На його думку, це стало своєрідним покаранням за небажання продовжувати службу в правоохоронних органах, яких наразі в Україні примусово не мобілізують. Більше про його історію, — у публікації Фокусу.

З поліції на фронт

"ТЦК вручили мені повістку в день мого звільнення. Це була моя крайня нічна зміна. Прийшов у кадри, щоб заповнити папірці, і не звернув увагу, к почали виходити співробітники відділу кадрів з кабінету й появився якийсь невідомий чоловік у цивільному одязі й відразу почав ставити мені запитання: "Володимире, ви будете отримувати повістку". У мене виник з ним конфлікт. Я не зрозумів, як цивільна людина могла опинитися в адміністративній будівлі", — розповідає він.

В ході бесіди Соколову начебто сказали, що він скоро буде в розшуку. Оскільки він був у хороших стосунках з керівництвом, то погодився відпрацювати ще два тижні й не брав лікарняних чи відпустки за свій рахунок. Однак це, за його словами, була помилка. Що було далі, чоловік поки не розповідає, але врешті він втік за кордон — у Румунію. Судячи з усього, він йшов пішки через гори.

Почав говорити

Зараз колишній поліцейський завів власний YouTube-канал, де розповідає про службу в правоохоронних органах, розчаруванні в роботі, співпраці з ТЦК та рішенні звільнитися та виїхати за кордон.

