Можно обставить квартиру: женщина показала вещи, найденные на свалке в Германии (фото)

Украинка, которая сейчас живет и работает в Германии, похвасталась интересными находками. Оказывается, местные жители часто отказываются от вещей и мебели в очень хорошем состоянии.

Нина Решетняк шла за хлебом, а пришла домой с "подарком". Женщина заметила немало интересных вещей, в частности набор посуды различной формы, а также чемодан на колесиках. Впрочем, не все вещи можно забирать себе. Как это работает, — узнавайте в материале Фокуса.

"Германия — это когда шла за хлебом, а вернулась с диваном. Пойдем — покажу, что нашла на этот раз на свалке в Германии. Но сразу напомню, что не всегда эти вещи можно взять и забрать себе. Это должен быть официальный день для сбора всего района", — рассказывает Нина.

Она предупреждает, что иногда на глаза попадается "одинокий островок вещей". Вполне вероятно, что это частный вывоз мусора.

"В таком случае это все считается частной собственностью, то есть можно получить штраф, если забрать вещи себе", — добавляет украинка.

Трофей на свалке

Женщина показала свой трофей — целую сумку с посудой. "Это именно то, что нужно человеку, который приехал из Украины и не имеет собственных вещей", — комментирует автор видео, демонстрируя ассортимент тарелок.

Фото: Instagram

Нина забирала не всю посуду, а только то, что было нужно: глубокие тарелки для супа, блюдца и еще несколько полезных мелочей.

Голоса различаются

Зрители в комментариях начали обсуждать увиденное.

"Это когда-то очень помогло многим людям", — написала одна из участниц обсуждения.

Другая добавила: "Я также не покупала практически тарелок. Все нашли. И кастрюли находила очень крутые. И чашек кучу".

"Кстати брать эти вещи незаконно и у нас орднунг ловит тех, кто там роется и штраф, кстати, около 250 евро, а тарелку за 20 центов можно купить в социальном магазине типа "Тафель", — отметила следующая зрительница.

Автор ответила на последний комментарий: "Брать эти вещи можно, я когда приехала в Германию, то сразу спросила в ратхаусе, потому что это как раз совпало с переездом. У нас французы и румыны фурами приезжают, не успеваешь за ними. В моем городе ни одного штрафа не было, когда был шпермюль, наоборот все ходят и берут кому надо".

