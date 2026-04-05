Можна обставити квартиру: жінка показала речі, знайдені на смітнику в Німеччині (фото)

Українка, яка зараз живе і працює у Німеччині, похизувалась цікавими знахідками. Виявляється, місцеві мешканці часто відмовляються від речей та меблів в дуже хорошому стані.

Ніна Решетняк йшла за хлібом, а прийшла додому з "подарунком". Жінка помітила чимало цікавих речей, зокрема набір посуду різної форми, а також валізу на коліщатах. Втім, не всі речі можна забирати собі. Як це працює, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Німеччина — це коли йшла за хлібом, а повернулась з диваном. Ходімо — покажу, що знайшла цього разу на смітнику в Німеччині. Але відразу нагадаю, що не завжди ці речі можна взяти і забрати собі. Це має бути офіційний день для збору всього району", — розповідає Ніна.

Вона попереджає, що інколи на очі потрапляє "одинокий острівець речей". Цілком ймовірно, що це приватний вивіз сміття.

"У такому випадку це все вважається приватною власністю, тобто можна отримати штраф, якщо забрати речі собі", — додає українка.

Трофей на смітнику

Жінка показала свій трофей — цілу сумку з посудом. "Це саме те, що потрібно людині, яка приїхала з України і не має власних речей", — коментує авторка відео, демонструючи асортимент тарілок.

Ніна забирала не весь посуд, а лише те, що було потрібно: глибокі тарілки для супу, блюдця та ще кілька корисних дрібниць.

Голоси різняться

Глядачі у коментарях почали обговорювати побачене.

"Це колись дуже допомогло багатьом людям", — написала одна з учасниць обговорення.

Інша додала: "Я також не купувала практично тарілок. Все знайшли. І каструлі знаходила дуже круті. І чашок купу".

"До речі брати ці речі незаконно і в нас орднунг ловить тих, хто там риється і штраф, до речі, близько 250 євро, а тарілку за 20 центів можна купити в соціальному магазині типу "Тафель", — зазначила наступна глядачка.

Авторка відповіла на останній коментар: "Брати ці речі можна, я коли приїхала в Німеччину, то одразу спитала в ратхаусі, тому що це саме збіглося з переїздом. У нас французи і румуни фурами приїжджають, не встигаєш за ними. У моєму місті жодного штрафу не було, коли був шпермюль, навпаки всі ходять і беруть кому треба".

