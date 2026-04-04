41-летняя украинская певица впервые стала мамой: фото и имя ребенка

Звезда Нацотбора на Евровидение-2016 Ната Смирина из группы Pur:Pur родила первенца. 41-летняя певица стала мамой девочки весной 2026 года.

Новостью о пополнении исполнительница поделилась в Instagram (nata.smirina) и показала первые фото с малышом. У звезды Нацотбора родилась дочь, которая уже получила имя Лия.

"Подробности позже. У нас все замечательно", — обратилась к подписчикам Ната.

Певица также показала кадр, который сделала с ребенком сразу после родов.

"Минута после рождения. Я не зря ждала. Все расскажу немножко позже, пока поучусь быть мамой", — написала звезда Нацотбора.

Ната Смирина родила дочь Фото: Instagram

"Друзья мои хорошие, как я счастлива за вас!!!" — обратилась к новоиспеченным родителям певица Джамала, которая знакома с ними с Нацотбора 2016 года.

Кто такая Ната Смирина

Звездная мама — участница группы Pur: Pur из города Харьков, которая возникла в 2008 году. Сначала коллектив состоял из Наты и Евгения. Впоследствии — пополнился гитаристом Станиславом.

Pur: Pur участвовал в фестивалях "Мамакабо", "Джаз-Коктебель", "Гоголь-фест" и др. В 2016 году группа прошла в полуфинал Национального отбора на Евровидение-2016 с песней We Do Change, но победу тогда одержала Джамала, которая, к слову, привезла кубок и с самого песенного конкурса.

