41-річна українська співачка вперше стала мамою: фото та імʼя дитини

Зірка Нацвідбору на Євробачення-2016 Ната Сміріна з гурту Pur:Pur народила первістка. 41-річна співачка стала мамою дівчинки навесні 2026 року.

Новиною про поповнення виконавиця поділилася в Instagram (nata.smirina) та показала перші фото з малюком. У зірки Нацвідбору народилася донька, яка вже отримала імʼя Лія.

"Подробиці пізніше. В нас все чудово", — звернулася до підписників Ната.

Співачка також показала кадр, який зробила з дитиною одразу після пологів.

"Хвилина після народження. Я не дарма чекала. Все розповім трошки пізніше, поки повчуся бути мамою", — написала зірка Нацвідбору.

Ната Сміріна народила доньку Фото: Instagram

"Друзі мої хороші, як я щаслива за вас!!" — звернулася до новоспечених батьків співачка Джамала, яка знайома з ними з Нацвідбору 2016 року.

Хто така Ната Сміріна

Зіркова мама — учасниця гурту Pur: Pur з міста Харків, який виник у 2008 році. Спочатку колектив складався з Нати та Євгена. Згодом — поповнився гітаристом Станіславом.

Відео дня

Pur: Pur брав участь у фестивалях "Мамакабо", "Джаз-Коктебель", "Гоголь-фест" тощо. У 2016 році гурт пройшов до півфіналу Національного відбору на Євробачення-2016 з піснею We Do Change, але перемогу тоді здобула Джамала, яка, до слова, привезла кубок і з самого пісенного конкурсу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Американська акторка Кет Грем стала мамою вперше — у зірки народився син.

Син Хассанала Болкіаха, султана Брунею, принц Абдул Матін разом з дружиною, принцесою Анішею, стали батьками своєї першої дитини. Це сталося 8 лютого і пара вже оголосила стать дитини.

Крім того, український актор та зірка "Ліги сміху" Володимир Черняк утретє став батьком. У нього з дружиною 3 березня народилася донечка.