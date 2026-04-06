Притула показал своих троих детей: что известно о его семье (фото)

Украинский волонтер и уже бывший телеведущий Сергей Притула показал почти всех своих детей, кроме маленького Марка, который родился в конце лета прошлого года.

Семейными кадрами шоумен поделился в Instagram (siriy_ua). Притула отправился на прогулку в парк со старшим сыном Дмитрием и двумя дочерьми Соломией и Стефанией.

Дети вместе с папой провели время в парке: катались на качелях, на роликах и самокате.

"Пока самый маленький чилит, старшие немного забавляют друг друга", — написал Притула.

Интересно, что в комментариях подписчики волонтера заметили, что Дмитрий уже совсем взрослый и все больше становится похожим на звездного отца.

Сергей Притула с детьми Фото: Instagram @siriy_ua

Сын и дочери Притулы Фото: Instagram @siriy_ua

Сергей Притула: личная жизнь

Экс-телеведущий более десяти лет женат на Екатерине Сопельник — она юрист по образованию, родом из Донецка. Пара познакомилась в 2009 году, а поженилась в 2015-м.

Волонтер воспитывает уже четверых детей. Кроме 8-летней Соломии и 4-летней Стефании, его жена Екатерина родила 1 августа сына Марка. Также шоумен принимает активное участие в воспитании старшего сына Дмитрия от Юлии Андрийчук.

