Рецепт домашнего майонеза, который готовится за 3 мин

Майонез, купленный в магазине, насыщен многими вредными ингредиентами. Чтобы обезопасить свою семью, приготовьте заправку к салату по нашему рецепту. Вы будете удивлены натуральным вкусом!

Кулинарка Наталья Жук, автор канала "Вкусные рецепты" (@nataliia.zhuk) в TikTok, рассказала о рецепте домашнего майонеза. На приготовление понадобится всего три минуты времени и несколько ингредиентов, которые есть в каждом доме. Как сделать эту заправку, — читайте в материале Фокуса.

Список продуктов

яйцо;

200-250 мл растительного масла;

1 ч.л. горчицы;

1/2 ч.л. соли;

1 ч.л. сахара;

1 ч.л. лимонного сока;

черный перец по вкусу.

Как приготовить?

В блендер (или баночку) наливаем масло (200 мл), туда вбиваем яйцо (1 шт), добавляем чайную ложку горчицы, соли (пол чайной ложки), чайную ложку сахара и лимонного сока (или уксуса), черный перец — по вкусу.

Блендер погружаем в масло и опускаем на дно банки так, чтобы внутри оказался желток. Не отрывая от дна, взбиваем на максимуме, пока не начнет образовываться густая консистенция. Далее, двигая блендер верх-вниз, продолжаем взбивать до образования густого состояния. Майонез получается густым и намного вкуснее, чем купленный в магазине.

"Его можно держать в холодильнике до четырех дней", — предупреждает Наталья Жук.

Многие были удивлены простотой рецепта майонеза. Видео с приготовлением этого соуса вызвало недоумение и даже отвращение из-за использования сырых яиц.