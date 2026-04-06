Рецепт домашнього майонезу, який готується за 3 хв
Майонез, куплений у магазині, насичений багатьма шкідливими інгредієнтами. Щоб убезпечити свою родину, приготуйте заправку до салату за нашим рецептом. Ви будете здивовані натуральним смаком!
Кулінарка Наталія Жук, авторка каналу "Смачні рецепти" (@nataliia.zhuk) у TikTok, розказала про рецепт домашнього майонезу. На приготування знадобиться лише три хвилини часу та кілька інгредієнтів, що є в кожному домі. Як зробити цю заправку, — читайте у матеріалі Фокусу.
Список продуктів
- яйце;
- 200-250 мл олії;
- 1 ч.л. гірчиці;
- 1/2 ч.л. солі;
- 1 ч.л. цукру;
- 1 ч.л. лимонного соку;
- чорний перець за смаком.
Як приготувати?
У блендер (або баночку) наливаємо олію (200 мл), туди вбиваємо яйце (1 шт), додаємо чайну ложку гірчиці, солі (пів чайної ложки), чайну ложку цукру та лимонного соку (чи оцту), чорний перець — за смаком.Важливо
Блендер занурюємо в олію й опускаємо на дно банки так, щоб всередині опинився жовток. Не відриваючи від дна, збиваємо на максимумі, поки не почне утворюватися густа консистенція. Далі, рухаючи блендер верх-вниз, продовжуємо збивати до утворення густого стану. Майонез виходить густим і набагато смачнішим, ніж куплений у магазині.
"Його можна тримати в холодильнику до чотирьох днів", — попереджає Наталія Жук.
Багато хто був здивованим простотою рецепту майонезу. Відео з приготуванням цього соусу викликало подив і навіть відразу через використання сирих яєць.