Рецепт домашнього майонезу, який готується за 3 хв

Майонез, куплений у магазині, насичений багатьма шкідливими інгредієнтами. Щоб убезпечити свою родину, приготуйте заправку до салату за нашим рецептом. Ви будете здивовані натуральним смаком!

Кулінарка Наталія Жук, авторка каналу "Смачні рецепти" (@nataliia.zhuk) у TikTok, розказала про рецепт домашнього майонезу. На приготування знадобиться лише три хвилини часу та кілька інгредієнтів, що є в кожному домі. Як зробити цю заправку, — читайте у матеріалі Фокусу.

Список продуктів

яйце;

200-250 мл олії;

1 ч.л. гірчиці;

1/2 ч.л. солі;

1 ч.л. цукру;

1 ч.л. лимонного соку;

чорний перець за смаком.

Як приготувати?

У блендер (або баночку) наливаємо олію (200 мл), туди вбиваємо яйце (1 шт), додаємо чайну ложку гірчиці, солі (пів чайної ложки), чайну ложку цукру та лимонного соку (чи оцту), чорний перець — за смаком.

Блендер занурюємо в олію й опускаємо на дно банки так, щоб всередині опинився жовток. Не відриваючи від дна, збиваємо на максимумі, поки не почне утворюватися густа консистенція. Далі, рухаючи блендер верх-вниз, продовжуємо збивати до утворення густого стану. Майонез виходить густим і набагато смачнішим, ніж куплений у магазині.

"Його можна тримати в холодильнику до чотирьох днів", — попереджає Наталія Жук.

