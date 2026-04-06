Украинка сняла пародию на сериал "Секс в большом городе" в реалиях полномасштабной войны (видео)

Украинский блогер Яна Метелкина опубликовала в Instagram ироничное видео-пародию на культовый сериал "Секс и город", адаптировав его к реалиям полномасштабной войны. В ролике героиня в стиле Кэрри Брэдшоу рассуждает о любви, свиданиях и комендантском часе.

В видео с подписью "Если бы Кэрри Брэдшоу жила в Украине" автор переосмысливает романтику через опыт тревог, ночных ограничений и бытовых деталей военного времени. Фокус рассказывает подробнее сюжет ролика.

Кэрри Брэдшоу в Украине

По сюжету, героиня рассказывает о мужчине, который "был как воздушная тревога: появлялся неожиданно и портил все планы". Она признается, что влюбилась в него мгновенно, ведь он мог вызвать такси даже в 23:45. Вместе они танцевали на Кураже, пили фильтр-кофе в "Каштане" и гуляли по Рейтарской, привлекая внимание прохожих.

Впрочем, романтическая история получает иронический излом: однажды вечером мужчина уже не смог вызвать такси — и стало понятно, что причиной стала неудачная шаурма. На фоне этого героиня задумывается: пока догорают дорогие свечи, а до конца комендантского часа остаются четыре часа, не является ли это "новой романтикой" украинцев.

