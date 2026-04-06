Українка зняла пародію на серіал "Секс і місто" в реаліях повномасштабної війни (відео)

Українська блогерка Яна Метьолкіна опублікувала в Instagram іронічне відео-пародію на культовий серіал "Секс і місто", адаптувавши його до реалій повномасштабної війни. У ролику героїня в стилі Керрі Бредшоу розмірковує про кохання, побачення і комендантську годину.

У відео з підписом "Якби Керрі Бредшоу жила в Україні" авторка переосмислює романтику через досвід тривог, нічних обмежень і побутових деталей воєнного часу. Фокус розповідає детальніше сюжет ролика.

Керрі Бредшоу в Україні

За сюжетом, героїня розповідає про чоловіка, який "був як повітряна тривога: з’являвся несподівано і псував усі плани". Вона зізнається, що закохалася в нього миттєво, адже він міг викликати таксі навіть о 23:45. Разом вони танцювали на Куражі, пили фільтр-каву в "Каштані" та гуляли Рейтарською, привертаючи увагу перехожих.

Втім, романтична історія отримує іронічний злам: одного вечора чоловік уже не зміг викликати таксі — і стало зрозуміло, що причиною стала невдала шаурма. На фоні цього героїня замислюється: поки догоряють дорогі свічки, а до кінця комендантської години лишаються чотири години, чи не є це "новою романтикою" українців.

