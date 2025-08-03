Даремно "скасували": Кріс Нот із серіалу "І просто так..." опинився в опалі через домагання

Кріс Нот, який зіграв Містера Біга в культовому серіалі та фільмах-сиквелах "Секс і місто", повинен був зніматися і в продовженні, серіалі "І просто так...", але через звинувачення в домаганнях, його терміново "вбили" в першій серії. І тепер його кар'єра в глухому куті, незважаючи на те, що офіційно звинувачення не були пред'явлені.

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Друзі та колеги Кріса Нота стверджують, що його оббрехали, але "скасування" в Голлівуді повернути назад не вдалося. Про це пише Daily Mail.

Трейлер серіалу "І просто так..."

Кріс Нот був "скасований" у розпал руху #MeToo, але звинувачення йому так і не були пред'явлені. Тепер інсайдери на телебаченні розповідають, чому вони стали свідками, працюючи із зіркою серіалу "Секс і місто".

У серіалі "Секс і місто" Кріс Нот зіграв чарівного бізнесмена "Містера Біга", в якого закохалася Керрі Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер.

Кріс Нот у серіалі "Секс у великому місті" Фото: Кадр из фильма "Секс в большом городе"

Але чотири роки тому світ актора Кріса Нота завалився, коли дві анонімні жінки, які використовували псевдоніми "Зої" і "Лілі", висунули проти нього гучні звинувачення в сексуальному насильстві, стверджуючи, що він нападав на них в окремих випадках у 2004 і 2015 роках.

"Зої" заявила, що актор напав на неї після того, як вони разом провели час у джакузі, а вона повернулася в його квартиру в Західному Голлівуді.

"Лілі" стверджувала, що вони випили вночі по коктейлю в Нью-Йорку, коли вона прийшла в його квартиру в Грінвіч-Віллідж, і він "змусив" її зайнятися сексом.

Крім того, американська актриса Зої Лістер-Джонс, яка працювала з Нотом над серіалом "Закон і порядок", написала в Instagram, що він був "сексуальним хижаком", який "напивався на знімальному майданчику" і поводився "сексуально непристойно" з її подругою в нью-йоркському клубі The Plumm, співвласником якого був Нот.

Кріс Нот категорично відкинув ці звинувачення, виступивши із заявою: "Звинувачення на мою адресу, висунуті людьми, з якими я зустрічався роки, а то й десятиліття тому, категорично неправдиві. Ці історії могли бути написані 30 років тому або 30 днів тому — "ні" завжди означає "ні" — цю межу я не переступав".

"Ці зустрічі відбувалися за обопільною згодою. Важко не задатися питанням про час, коли ці історії стали надбанням громадськості. Я не знаю напевно, чому вони спливають зараз, але я знаю одне: я не нападав на цих жінок", — говорив актор.

Містер Біг (у серіалі його завжди називали "Біг") "помер" від серцевого нападу, і фітнес-компанія Peloton виключила його з багатомільйонної рекламної кампанії. У компанії, до речі, після серіалу теж почалися проблеми.

Його звільнили з серіалу "Зрівнювач", розірвали з ним агентство талантів, а угоду на 12 мільйонів доларів з продажу його бренду текіли Ambhar було розірвано. Колеги Нота за серіалом "Секс і місто" навіть виступили із заявою, в якій засудили його і підтримали його обвинувачів.

Кріс Нот Фото: Chris Noth/Instagram

Сьогодні, через чотири роки, Кріс Нот залишається на задвірках Голлівуду. Звинувачення йому так і не пред'явили, а поліція Нью-Йорка і Лос-Анджелеса цього тижня підтвердила, що розслідування не ведеться. Нот знявся в кількох малобюджетних незалежних фільмах, останній з яких називається "Квартал".

Журналісти провели власне розслідування і поспілкувалися з давніми професійними знайомими Кріса Нота, його друзями і колегами, які вважають, що його несправедливо оббрехали і "скасували".

Стенлі Голл вісім років пропрацював особистим перукарем на зйомках серіалів "Закон і порядок" і "Закон і порядок: Злочинний намір".

Голл розповів: "Одним зі звинувачень було те, що він приніс пиво на знімальний майданчик і пив на роботі".

"Я був поруч із ним щодня протягом восьми років. Я жодного разу не відчував запаху алкоголю від його дихання. Тож я знаю, що це брехня. Я був там, коли людина, яка висунула це звинувачення, була на знімальному майданчику. Пива не було", — розповів Голл.

Він зазначив, що вони ходили в бар після роботи і завжди Кріс Нот мав успіх у жінок.

"Мені доводилося працювати і з іншими знаменитостями, які були розпусними або агресивними щодо жінок. Але Кріс був не такий", — розповів Голл.

Кріса Нота "вбили" в першому сезоні серіалу "І просто так..." Фото: Backgrid

Жінка, яка 14 років була особистою помічницею Нота з костюмів (і побажала залишитися анонімною), заперечила, що він коли-небудь був п'яний на роботі. Вона також вважає звинувачення проти нього неправдивими.

"На роботі були люди, які пили пиво за обідом, і від них пахло цим пивом. Кріс був фліртуючим, але жодного разу не випив на знімальному майданчику. Він дуже серйозно ставився до своєї роботи і статусу", — зазначила вона.

"Я радив йому дати велике інтерв'ю, але він відповів, що не зможе перемогти, бо історію буде спотворено. Він був би радий суду, але він так і не дочекався. Його навіть не допитала поліція... Мене засмучує те, що він одружений і в нього двоє синів, і коли проти когось висувають подібні звинувачення, це ранить усю родину. Кріс дуже чарівний, але він не містер Біг. Він як котяча м'ята для жінок. Але це не робить його хижаком. Я в шоу-бізнесі вже 33 роки і вважаю, що непогано розбираюся в людях", — зазначила вона.

За словами помічниці, Кріс Нот був "незмінно ввічливий із шанувальниками" і жодна жінка не скаржилася на його поведінку.

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер перестала спілкуватися з Крісом Нотом. І коментуючи третій сезон "І просто так..." вона не згадала актора.

Раніше Фокус писав про новий сиквел "Сексу у великому місті".