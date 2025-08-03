Зря "отменили": Крис Нот из сериала "И просто так..." оказался в опале в домогательствах

Крис Нот, который сыграл Мистера Бига в культовом сериале и фильмах-сиквелах "Секс в большом городе", должен был сниматься и в продолжении, сериале "И просто так…", но из-за обвинений в домогательствах, его срочно "убили" в первой серии. И теперь его карьера в тупике, несмотря на то, что официально обвинения не были предъявлены.

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Друзья и коллеги Криса Нота утверждают, что его оклеветали, но "отмену" в Голливуде повернуть вспять не удалось. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер сериала "И просто так..."

Крис Нот был "отменен" в разгар движения #MeToo, но обвинения ему так и не были предъявлены. Теперь инсайдеры на телевидении рассказывают, чему они стали свидетелями, работая со звездой сериала "Секс в большом городе".

В сериале "Секс в большом городе" Крис Нот сыграл обаятельного бизнесмена "Мистера Бига", в которого влюбилась Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер.

Крис Нот в сериале "Секс в большом городе" Фото: Кадр из фильма "Секс в большом городе"

Но четыре года назад мир актера Криса Нота рухнул, когда две анонимные женщины, использовавшие псевдонимы "Зои" и "Лили", выдвинули против него громкие обвинения в сексуальном насилии, утверждая, что он нападал на них в отдельных случаях в 2004 и 2015 годах.

"Зои" заявила, что актер напал на нее после того, как они вместе провели время в джакузи, а она вернулась в его квартиру в Западном Голливуде.

"Лили" утверждала, что они выпили ночью по коктейлю в Нью-Йорке, когда она пришла в его квартиру в Гринвич-Виллидж, и он "заставил" ее заняться сексом.

Кроме того, американская актриса Зои Листер-Джонс, которая работала с Нотом над сериалом "Закон и порядок", написала в Instagram, что он был "сексуальным хищником", который "напивался на съемочной площадке" и вел себя "сексуально непристойно" с ее подругой в нью-йоркском клубе The Plumm, совладельцем которого был Нот.

Крис Нот категорически отверг эти обвинения, выступив с заявлением: "Обвинения в мой адрес, выдвинутые людьми, с которыми я встречался годы, а то и десятилетия назад, категорически ложны. Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад — "нет" всегда означает "нет" — эту черту я не переступал".

"Эти встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не задаться вопросом о времени, когда эти истории стали достоянием общественности. Я не знаю наверняка, почему они всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин", — говорил актер.

Мистер Биг (в сериале его всегда называли "Биг") "умер" от сердечного приступа, и фитнес-компания Peloton исключила его из многомиллионной рекламной кампании. У компании, к слову, после сериала тоже начались проблемы.

Его уволили из сериала "Уравнитель", разорвали с ним агентство талантов, а сделка на 12 миллионов долларов по продаже его бренда текилы Ambhar была расторгнута. Коллеги Нота по сериалу "Секс в большом городе" даже выступили с заявлением, осуждающим его и поддерживающим его обвинителей.

Крис Нот Фото: Chris Noth/Instagram

Сегодня, спустя четыре года, Крис Нот остается на задворках Голливуда. Обвинения ему так и не были предъявлены, а полиция Нью-Йорка и Лос-Анджелеса на этой неделе подтвердила, что расследование не ведется. Нот снялся в нескольких малобюджетных независимых фильмах, последний из которых называется "Квартал".

Журналисты провели собственное расследование и пообщались с давними профессиональными знакомыми Криса Нота, его друзьями и коллегами, которые считают, что его несправедливо оклеветали и "отменили".

Стэнли Холл восемь лет проработал личным парикмахером на съемках сериалов "Закон и порядок" и "Закон и порядок: Преступное намерение".

Холл рассказал: "Одним из обвинений было то, что он принес пиво на съемочную площадку и пил на работе".

"Я был рядом с ним каждый день в течение восьми лет. Я ни разу не чувствовал запаха алкоголя от его дыхания. Так что я знаю, что это ложь. Я был там, когда человек, выдвинувший это обвинение, был на съемочной площадке. Пива не было", — рассказал Холл.

Он отметил, что они ходили в бар после работы и всегда Крис Нот пользовался успехом у женщин.

"Мне приходилось работать и с другими знаменитостями, которые были распутными или агрессивными по отношению к женщинам. Но Крис был не такой", — рассказал Холл.

Криса Нота "убили" в первом сезоне сериала "И просто так..." Фото: Backgrid

Женщина, которая 14 лет была личной помощницей Нота по костюмам (и пожелала остаться анонимной), отрицала, что он когда-либо был пьян на работе. Она также считает обвинения против него ложными.

"На работе были люди, которые пили пиво за обедом, и от них пахло этим пивом. Крис был флиртующим, но ни разу не выпил на съемочной площадке. Он очень серьезно относился к своей работе и статусу", — отметила она.

"Я советовал ему дать большое интервью, но он ответил, что не сможет победить, потому что история будет искажена. Он был бы рад суду, но он так и не дождался. Его даже не допросила полиция… Меня огорчает то, что он женат и у него двое сыновей, и когда против кого-то выдвигаются подобные обвинения, это ранит всю семью. Крис очень обаятельный, но он не мистер Биг. Он как кошачья мята для женщин. Но это не делает его хищником. Я в шоу-бизнесе уже 33 года и считаю, что неплохо разбираюсь в людях", — отметила она.

По словам помощницы, Крис Нот был "неизменно вежлив с поклонниками" и ни одна женщина не жаловалась на его поведение.

Напомним, Сара Джессика Паркер перестала общаться с Крисом Нотом. И комментируя третий сезон "И просто так…" она не упомянула актера.

Ранее Фокус писал о новом сиквеле "Секса в большом городе".