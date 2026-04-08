Тень "железной леди": громкие скандалы детей Маргарет Тэтчер (фото)

Маргарет Тэтчер родилась 13 октября 1925 года, но часто ее вспоминают в апреле, ведь 8-го числа одна из самых влиятельных политиков ХХ века отошла в мир иной. Премьер-министр Великобритании была известна как "железная леди".

В ее жизни был один главный мужчина, и важное место занимала семья, но и там были свои нюансы. Фокус рассказывает, что об этом известно.

Главный человек в жизни

Денис Тэтчер и Маргарет Робертс поженились в 1951 году. Сейчас они похоронены вместе в Лондоне.

Мужчина был успешным бизнесменом и стал надежной опорой для Маргарет во время ее карьеры в политике. Избранник "железной леди" не вмешивался активно в политику, но поддерживал ее.

Дети Маргарет Тэтчер и их скандалы

У Маргарет и Дениса было двое детей (близнецы, рожденные в 1953 году):

Марк Тэтчер — предприниматель и автогонщик. Его жизнь сопровождалась рядом скандалов.

— предприниматель и автогонщик. Его жизнь сопровождалась рядом скандалов. Кэрол Тэтчер — журналистка и писательница, лауреат премии и победительница шоу I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!

Дети Маргарет Тэтчер — близнецы, но их судьбы сложились очень по-разному и не раз становились темой для обсуждений.

Марк большую часть жизни провел за пределами Великобритании (Африка, США, Европа). У него не было стабильной карьеры в начале — несколько бизнес-проектов стали неудачными. В 1982 году сын политика исчез во время автогонок в Сахаре — его искали несколько дней: подключили военные самолеты и международные силы. В Британии даже поднялся скандал: уместно ли использовать государственные ресурсы из-за сына премьера.

А самым большим скандалом стало участие в попытке переворота в Экваториальной Гвинее (2004). Марка Тэтчера обвинили в финансировании заговора, он признал вину и получил условный срок и крупный штраф.

В целом сын Маргарет Тэтчер часто создавал репутационные риски для семьи.

Кэрол Тэтчер

Дочь политика работала корреспондентом, в частности освещала международные события. Она написала книгу о родителях и публично рассказывала о жизни знаменитой матери.

Кэрол признавалась, что чувствовала определенную дистанцию с матерью из-за ее работы. Несмотря на это, в старости дочь ухаживала за матерью, особенно когда у той ухудшилось здоровье.

Одним из скандалов стало то, что, работая на BBC, Кэрол Тэтчер употребила расово некорректное выражение в частном разговоре. Инцидент стал публичным, из-за чего ее уволили из BBC.

Смерть "железной леди"

В последние годы жизни премьер-министр тяжело болела. 21 декабря 2012 года ей сделали операцию по удалению опухоли мочевого пузыря. Тэтчер умерла утром 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле Ритц в центре Лондона, где жила после того, как в конце 2012 года ее выписали из больницы. Причиной смерти официально стал инсульт.

Отпевание "железной леди" состоялось в Соборе Святого Павла в Лондоне с воинскими почестями. Еще в 2005 году она составила подробный план своих похорон, а подготовка к ним велась с 2007 года, ведь все мероприятия, в которых участвует королева, планируются заблаговременно.

После панихиды провели кремацию, а прах, согласно воле Тэтчер, похоронили рядом с ее мужем Денисом, который умер в 2003 году, на кладбище военного госпиталя лондонского района Челси.

Похороны "железной леди" стоили 6 миллионов фунтов стерлингов.

