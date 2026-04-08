Тінь "залізної леді": гучні скандали дітей Маргарет Тетчер (фото)

Маргарет Тетчер народилася 13 жовтня 1925, але часто її згадують у квітні, адже 8-го числа одна з найвпливовіших політикинь ХХ століття відійшла в інший світ. Премʼєр-міністерка Великої Британії була відома як "залізна леді".

У її житті був один головний чоловік, і важливе місце посідала родина, але і там були свої нюанси. Фокус розповідає, що про це відомо.

Головний чоловік у житті

Деніс Тетчер та Маргарет Робертс одружилися у 1951 році. Наразі вони поховані разом у Лондоні.

Чоловік був успішним бізнесменом і став надійною опорою для Маргарет під час її кар’єри в політиці. Обранець "залізної леді" не втручався активно в політику, але підтримував її на початку шляху.

Маргарет Тетчер Фото: Вікіпедія

Деніс Тетчер Фото: Вікіпедія

Діти Маргарет Тетчер та їхні скандали

У Маргарет і Деніса було двоє дітей (близнюки, народжені 1953 року):

Марк Тетчер — підприємець та автогонщик. Його життя супроводжувалося низкою скандалів.

— підприємець та автогонщик. Його життя супроводжувалося низкою скандалів. Керол Тетчер — журналістка та письменниця, лауреатка премії і переможниця шоу I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!.

Відео дня

Діти Маргарет Тетчер — близнюки, але їхні долі склалися дуже по-різному й не раз ставали темою для обговорень.

Марк більшу частину життя провів за межами Великої Британії (Африка, США, Європа). Він не мав стабільної кар’єри на початку — кілька бізнес-проєктів стали невдалими. У 1982 році син політикині зник під час автоперегонів у Сахарі — його шукали кілька днів: підключили військові літаки та міжнародні сили. У Британії навіть здійнявся скандал: чи доречно використовувати державні ресурси через сина прем’єрки.

А найбільшим скандалом стала участь у спробі перевороту в Екваторіальній Гвінеї (2004). Марка Тетчера звинуватили у фінансуванні змови, він визнав провину і отримав умовний термін та великий штраф.

Загалом син Маргарет Тетчер часто створював репутаційні ризики для родини.

Діти Маргарет Тетчер Фото: колаж Фокус

Керол Тетчер

Донька політикині працювала кореспонденткою, зокрема висвітлювала міжнародні події. Вона написала книгу про батьків і публічно розповідала про життя знаменитої матері.

Керол зізнавалася, що відчувала певну дистанцію з матір’ю через її роботу. Попри це, у старості донька доглядала за матір’ю, особливо коли у тієї погіршилось здоров’я.

Одним зі скандалів стало те, що, працюючи на BBC, Керол Тетчер вжила расово некоректний вислів у приватній розмові. Інцидент став публічним, через що її звільнили з BBC.

Діти стали слабким місцем іміджу "залізної леді" Фото: Вікіпедія

Смерть "залізної леді"

В останні роки життя премʼєр-міністерка тяжко хворіла. 21 грудня 2012 року їй зробили операцію з видалення пухлини сечового міхура. Тетчер померла вранці 8 квітня 2013 року на 88-му році життя в готелі Рітц у середмісті Лондона, де мешкала після того, як в кінці 2012 року її виписали з лікарні. Причиною смерті офіційно став інсульт.

Відспівування "залізної леді" відбулося в Соборі Святого Павла в Лондоні з військовими почестями. Ще 2005 року вона склала докладний план свого похорону, а підготовка до нього велася з 2007 року, адже всі заходи, у яких бере участь королева, плануються завчасно.

Після панахиди провели кремацію, а прах, згідно з волею Тетчер, поховали поруч з її чоловіком Денісом, який помер у 2003 році, на кладовищі військового госпіталю лондонського району Челсі. Похорон "залізної леді" коштував 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Могила Маргарет Тетчер Фото: Вікіпедія

Крім того, Маргарет Тетчер користувалася розкішним седаном Rover P5 у 1979-1980 роках. Саме це авто відвезло її на прийом до королеви Єлизавети II, де її призначили прем'єр-міністром.