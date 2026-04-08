Тінь "залізної леді": гучні скандали дітей Маргарет Тетчер (фото)
Маргарет Тетчер народилася 13 жовтня 1925, але часто її згадують у квітні, адже 8-го числа одна з найвпливовіших політикинь ХХ століття відійшла в інший світ. Премʼєр-міністерка Великої Британії була відома як "залізна леді".
У її житті був один головний чоловік, і важливе місце посідала родина, але і там були свої нюанси. Фокус розповідає, що про це відомо.
Головний чоловік у житті
Деніс Тетчер та Маргарет Робертс одружилися у 1951 році. Наразі вони поховані разом у Лондоні.
Чоловік був успішним бізнесменом і став надійною опорою для Маргарет під час її кар’єри в політиці. Обранець "залізної леді" не втручався активно в політику, але підтримував її на початку шляху.
Діти Маргарет Тетчер та їхні скандали
У Маргарет і Деніса було двоє дітей (близнюки, народжені 1953 року):
- Марк Тетчер — підприємець та автогонщик. Його життя супроводжувалося низкою скандалів.
- Керол Тетчер — журналістка та письменниця, лауреатка премії і переможниця шоу I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!.
Діти Маргарет Тетчер — близнюки, але їхні долі склалися дуже по-різному й не раз ставали темою для обговорень.
Марк більшу частину життя провів за межами Великої Британії (Африка, США, Європа). Він не мав стабільної кар’єри на початку — кілька бізнес-проєктів стали невдалими. У 1982 році син політикині зник під час автоперегонів у Сахарі — його шукали кілька днів: підключили військові літаки та міжнародні сили. У Британії навіть здійнявся скандал: чи доречно використовувати державні ресурси через сина прем’єрки.
А найбільшим скандалом стала участь у спробі перевороту в Екваторіальній Гвінеї (2004). Марка Тетчера звинуватили у фінансуванні змови, він визнав провину і отримав умовний термін та великий штраф.
Загалом син Маргарет Тетчер часто створював репутаційні ризики для родини.
Керол Тетчер
Донька політикині працювала кореспонденткою, зокрема висвітлювала міжнародні події. Вона написала книгу про батьків і публічно розповідала про життя знаменитої матері.
Керол зізнавалася, що відчувала певну дистанцію з матір’ю через її роботу. Попри це, у старості донька доглядала за матір’ю, особливо коли у тієї погіршилось здоров’я.
Одним зі скандалів стало те, що, працюючи на BBC, Керол Тетчер вжила расово некоректний вислів у приватній розмові. Інцидент став публічним, через що її звільнили з BBC.
Смерть "залізної леді"
В останні роки життя премʼєр-міністерка тяжко хворіла. 21 грудня 2012 року їй зробили операцію з видалення пухлини сечового міхура. Тетчер померла вранці 8 квітня 2013 року на 88-му році життя в готелі Рітц у середмісті Лондона, де мешкала після того, як в кінці 2012 року її виписали з лікарні. Причиною смерті офіційно став інсульт.
Відспівування "залізної леді" відбулося в Соборі Святого Павла в Лондоні з військовими почестями. Ще 2005 року вона склала докладний план свого похорону, а підготовка до нього велася з 2007 року, адже всі заходи, у яких бере участь королева, плануються завчасно.
Після панахиди провели кремацію, а прах, згідно з волею Тетчер, поховали поруч з її чоловіком Денісом, який помер у 2003 році, на кладовищі військового госпіталю лондонського району Челсі. Похорон "залізної леді" коштував 6 мільйонів фунтів стерлінгів.
