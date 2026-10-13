Тень "железной леди": что стало с детьми-близнецами легендарной Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер, одна из самых влиятельных женщин-политиков, "железная леди" XX века и премьер-министр Великобритании, родилась 13 октября 1925 года.

В её жизни был один главный мужчина, и важное место занимала семья, но и там были свои нюансы. Фокус рассказывает, что об этом известно.

Самый важный человек в жизни

Денис Тэтчер и Маргарет Робертс поженились в 1951 году. Сейчас они похоронены вместе в Лондоне.

Мужчина был успешным бизнесменом и стал надежной опорой для Маргарет на протяжении всей ее политической карьеры. Избранник "железной леди" не вмешивался активно в политику, но поддерживал ее на начальном этапе пути.

Денис Тэтчер Фото: Википедия

Дети Маргарет Тэтчер и их скандалы

У Маргарет и Дениса было двое детей (близнецы, родившиеся в 1953 году):

Марк Тэтчер — предприниматель и автогонщик. Его жизнь сопровождалась целой чередой скандалов.

предприниматель и автогонщик. Его жизнь сопровождалась целой чередой скандалов. Кэрол Тэтчер — журналистка и писательница, лауреат премии и победительница шоу "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!".

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Дети Маргарет Тэтчер — близнецы, но их судьбы сложились совершенно по-разному и не раз становились предметом обсуждений.

Марк большую часть жизни провёл за пределами Великобритании (Африка, США, Европа). В начале у него не было стабильной карьеры — несколько бизнес-проектов оказались неудачными. В 1982 году сын политика пропал во время автогонок в Сахаре — его искали несколько дней: к поискам подключили военные самолеты и международные силы. В Великобритании даже разразился скандал: уместно ли использовать государственные ресурсы из-за сына премьер-министра.

А самым громким скандалом стало участие в попытке переворота в Экваториальной Гвинее (2004). Марка Тэтчера обвинили в финансировании заговора, он признал свою вину и получил условный срок и крупный штраф.

В целом сын Маргарет Тэтчер нередко подвергал семью риску потери репутации.

Дети Маргарет Тэтчер Фото: коллаж Фокус

Кэрол Тэтчер

Дочь политика работала корреспондентом, в частности освещала международные события. Она написала книгу о родителях и публично рассказывала о жизни своей знаменитой матери.

Кэрол признавалась, что из-за работы матери между ними существовала некоторая дистанция. Несмотря на это, в старости дочь ухаживала за матерью, особенно когда у той ухудшилось здоровье.

Одним из скандалов стало то, что, работая на BBC, Кэрол Тэтчер употребила расово некорректное выражение в частной беседе. Инцидент стал достоянием общественности, в результате чего её уволили с BBC.

Дети стали слабым местом имиджа "железной леди" Фото: Википедия

Смерть "железной леди"

В последние годы жизни премьер-министр тяжело болела. 21 декабря 2012 года ей сделали операцию по удалению опухоли мочевого пузыря. Тэтчер скончалась утром 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле "Ритц" в центре Лондона, где проживала после того, как в конце 2012 года её выписали из больницы. Официальной причиной смерти был назван инсульт.

Похороны "железной леди" состоялись в соборе Святого Павла в Лондоне с воинскими почестями. Еще в 2005 году она составила подробный план своих похорон, а подготовка к ним велась с 2007 года, ведь все мероприятия, в которых участвует королева, планируются заранее.

После панихиды состоялась кремация, а прах, в соответствии с завещанием Тэтчер, был похоронен рядом с её мужем Денисом, скончавшимся в 2003 году, на кладбище военного госпиталя в лондонском районе Челси. Похороны "железной леди" обошлись в 6 миллионов фунтов стерлингов.

Могила Маргарет Тэтчер Фото: Википедия

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Маргарет Тэтчер в 1979–1980 годах ездила на роскошном седане Rover P5. Именно на этой машине она отправилась на аудиенцию к королеве Елизавете II, где её назначили премьер-министром.