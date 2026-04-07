Девушка убитого на Бали Комарова рассказала, как переживает потерю (фото)

Блогерша Ева Мишалова рассказала, как возвращается к жизни после потери парня Игоря Комарова, которого убили на Бали в феврале.

Девушка вышла на связь и поделилась, чем живет сейчас, ответив на вопросы своих подписчиков в Instagram (yeva_mishalova).

Ева Мишалова о жизни после потери

По словам блогерши, ее семья и друзья не оставляют ее наедине. Она посещает психолога, читает книги, изучает английский, играет на фортепиано, занимается в спортзале и развивает свой бренд. А также возвращается в блог, ведь "это и есть ее жизнь".

"Мне очень приятно, что вы заботитесь о моем состоянии, что вы говорите мне слова поддержки. И это то, что меня держит также", — говорит Ева.

Блогерша сама не может ответить на вопрос, как она.

"Потому что я могу ложиться спать в состоянии, что жизни нет, а потом на следующий день я могу проснуться с мыслями, что мне нужно взять себя в руки. Поэтому вот так волнами. Каждый человек проживает свою потерю по-своему", — резюмировала Мишалова.

Убийство Игоря Комарова

Парня Евы Мишаловой похитили 15 февраля в Джимбаране, однако в СМИ информация об этом появилась только в конце месяца.

Одного из подозреваемых, который причастен к аренде авто, задержали. Он заявлял, что не знал о преступных намерениях. Остальных шесть иностранцев внесли в список розыска Интерпола. Четыре из них покинули Бали, еще двое могут находиться на территории Индонезии.

Украинца, тело которого впоследствии нашли по частям, якобы захватили чеченцы, которые могли обнаружить местонахождение через соцсети.

Бабушка блогерши Евы Мишаловой Алина Зайднер вышла на связь после гибели парня внучки Игоря Комарова на Бали в феврале 2026 года.

Похищение и жестокое убийство украинца на Бали оказалось результатом тщательно спланированной операции иностранного преступного синдиката.

Ранее Фокус писал, что Игоря Комарова похитили на Бали 15 февраля, а его тело на пляже обнаружили 26 февраля уже с признаками разложения. Правоохранители установили, что смерть наступила минимум за три дня до этого.